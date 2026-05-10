Peñarol, Nacional, Aguada y Defensor Sporting están a un triunfo de clasificar a semifinales.

Los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol se siguen desarrollando a buen ritmo. En los segundos partidos de las series al mejor de cinco encuentros se repitieron los ganadores por lo que todas las llaves quedaron 2-0, con cuatro equipos a un triunfo de acceder a semifinales.

Nacional venció 105-82 de visitante a Biguá, evidenciando diferencias de planteles y de ritmo. Tras un primer partido que le costó más de la cuenta, el bolso no dejó dudas de sus intenciones como candidato. A los de Villa Biarritz le faltó Deshone Hicks por lesión, y no tuvieron un buen partido los otros dos extranjeros, Jerry Matos se fue descalificado y Alan Herndon salió por quinta temprano. James Feldeine la rompió toda con 30 puntos, Connor Zinaich anotó 16 y Luciano Parodi 15. El mejor del locatario fue Thiago Rodríguez con 20 tantos.

Urunday Universitario le bancó el ritmo solamente un tiempo a Peñarol, que en el complemento apretó el acelerador y ganó cómodamente por 109-86. Leandro García Morales volvió a alterar el quinto inicial, esta vez con Nicola Pomoli de arranque y Skyler Hogan llegando desde el banco, sigue probando combinaciones de cara a la definición. Santiago Véscovi fue la gran figura con 22 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, el goleo carbonero fue repartido con seis jugadores en doble dígito.

Aguada se está reencontrando con su mejor versión, venció 84-74 a Hebraica y Macabi en un partido donde marcó diferencias a partir del segundo cuarto. Los tres extranjeros volvieron a ser claves en el rojiverde que sigue con la baja de Santiago Vidal, por desgarro. El macabeo tiró pésimo desde el triple (6/36) y no dio sensaciones reales de un posible triunfo pese a la lucha constante por mantenerse en juego. Donald Sims con 24 unidades y Earl Clark con 19 fueron los máximos anotadores del ganador.

Defensor Sporting venía de conseguir un triunfo épico de visitante ante Malvín y el envión anímico le sirvió para arrasar en el gimnasio de Welcome, triunfo del fusionado 80-58, basado en un enorme encuentro defensivo y el paso adelante que dio Elijah Weaver en ofensiva convirtiendo 15 puntos que los sumó a los 5 rebotes y 4 asistencias. Facundo Terra, desde el banco anotó 16, mientras que Víctor Rudd y Mauro Zubiaurre colocaron 14 cada uno.

Para liquidar

Los terceros partidos se disputarán entre lunes y martes. Si se repiten ganadores quedarán definidas las series. Nacional recibe a Biguá a las 19.00, mientras que Peñarol va con Urunday Universitario a las 22.00. Ambos encuentros serán sin público.

Un día más tarde, a las 19.15, Malvín espera por Defensor Sporting y a las 21.45, Hebraica y Macabi enfrentará a Aguada en el gimnasio de Larre Borges, ese encuentro será únicamente con público macabeo.