El fusionado sacó un juego increíble con dos triples de Víctor Rudd para llevarlo al alargue, mientras que el rojiverde se impuso en un trámite parejo.

Tras el inicio de los playoffs del martes, comenzaron las series restantes de cuartos de final en una noche de miércoles con épica y dos triunfos visitantes.

A primera hora, Defensor Sporting le ganó a Malvín 92-90 tras alargue en 81. Un doble de Mauro Zubiaurre inclinó la balanza en el final, pero lo increíble estuvo en el cierre del tiempo regular. El playero ganaba por cuatro y tenía el balón; Nicolás Hueso Martínez quiso volcar una pelota sin éxito, y en la recarga Víctor Rudd puso un triple para colocarse a mínima. Manuel Romero estiró la ventaja con dos libres, pero otra vez Rudd lo igualó, aprovechando un nuevo error de los de Pablo López, que no cortaron y lo dejaron tirar.

En el suplementario Malvín llegó a tener cinco de renta, pero se le volvió a escapar con un cierre fantástico de Zubiaurre. Sporting robó la localía y pegó un golpe duro en la serie, por la forma del triunfo, ante un rival al que no le había podido ganar en toda la temporada.

Rudd fue el mejor de la noche con 31 puntos, mientras que Joshua Webster colocó 21 tantos y dio 11 asistencias en el perdedor. El segundo juego será el sábado a las 21.30 en Welcome.

En un partido de trámite parejo que, en general, tuvo a Aguada levemente arriba en el marcador, el rojiverde se impuso a Hebraica y Macabi en el gimnasio de Larre Borges 78-73.

Donald Sims y Earl Clark fueron clave en el goleo aguatero con 23 y 19 puntos, respectivamente. El macabeo sintió la baja de Gastón Semiglia, descalificado por doble técnica cuando era figura en su equipo.

Más allá de las virtudes ofensivas de Aguada, el levante fue defensivo; el elenco que ahora dirige Leandro Taboada bajó a 73 unidades a su rival, cuando en los últimos encuentros venía recibiendo cifras cercanas a 100.

El sábado a las 19.15 en la avenida San Martín será el segundo partido. Las series de cuartos de final son al mejor de cinco.