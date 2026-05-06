El bolso sufrió más de la cuenta para vencer a Biguá y el carbonero superó con claridad a Urunday Universitario; hoy comienzan las otras dos series.

Comenzaron los playoffs de la Liga Uruguaya con dos partidos. A primera hora, Nacional derrotó a Biguá 98-95 en un partido que le costó mucho más de lo previsto. De hecho, comenzó ganando 12-4 el elenco de Villa Biarritz que se sostuvo toda la noche gracias al buen 44% que lanzó en triples.

El tricolor estuvo bajo de energía, quizás sabedor que era favorito. Si bien se mantuvo arriba desde el segundo cuarto, nunca logró quebrarlo definitivamente y sufrió hasta el final. El locatario tuvo muchos problemas defensivos y estuvo lejos del nível que debe tener un candidato en estas instancias. Lo positivo: ganó pese a tener una mala noche.

Ernesto Oglivie y Connor Zinaich anotaron 18 puntos y bajaron 9 rebotes cada uno, James Feldeine y Bernardo Barrera sumaron 14 unidades y Patricio Prieto 13 desde la banca. El goleador del encuentro fue Deshone Hicks, con 20 en el perdedor.

A segunda hora el partido se asemejó a lo imaginado: Peñarol le ganó a Urunday Universitario 89-67 en un trámite que dominó de principio a fin. La intensidad defensiva, la ventaja en la pintura y los puntos de contraataque fueron pilares del aurinegro.

Hubo un buen reparto de goleo con seis jugadores en doble dígito: Skyler Hogan 16, Andrés Ibarguen 14, Emiliano Serres 13, Santiago Véscovi y Martín Rojas 12 y Nicola Pomoli 11.

Turno de otros barrios

Las otras dos series de cuartos de final comienzan esta noche: Malvín recibirá a Defensor Sporting a las 19.15. Es una serie que atrapa por su paridad, llega en mejor momento el fusionado pero el playero le ganó los cuatro juegos de la fase regular.

A las 21.45, en el gimnasio de Larre Borges, Hebraica y Macabi va con Aguada en encuentro que solamente tendrá público macabeo. En el rojiverde será el debut de Leandro Taboada como entrenador y Santiago Vidal será baja por un desgarro. Clave para los de Leonardo Zylbersztein pegar primero si quieren quedarse con la serie.