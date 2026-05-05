Peñarol recibe a Urunday Universitario y Nacional a Biguá; el miércoles Malvín va con Defensor Sporting y Aguada con Hebraica y Macabi; análisis de cada serie.

Comienzan los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol con la disputa de los cuartos de final. Son series al mejor de cinco encuentros, con ventaja de localía para los equipos que terminaron mejor ubicados en la tabla de posiciones.

Entre martes y miércoles se disputarán los primeros juegos y entre viernes y sábado los segundos. La alternancia de localía es de uno y uno hasta llegar al final de cada llave.

Peñarol-Urunday Universitario

El segundo partido va esta noche a las 21.45 en el Palacio Peñarol, sin público, con arbitraje de Alejandro Sánchez Varela, Carlos Romero y Enrique Ferreira. El carbonero tiene muchas ventajas, fue el mejor equipo de la fase regular, tiene más calidad en sus jugadores y viene en competencia. Es duda Nicola Pomoli.

El estudioso hace más de 40 días que no juega; tendrá el debut de Mason Madsen como extranjero, que llegó en lugar de Erik Demers, que debió irse y no pudo esperar porque tenía compromisos previamente asumidos. Si bien disputó varios amistosos, la falta de rodaje oficial puede pasarle factura.

Peñarol es ampliamente favorito tanto esta noche como para avanzar en la serie. Urunday es un equipo que suele ser intenso y sacar diferencia desde ahí; justo se enfrentará al rival que más cómodo se siente al elevar el ritmo.

Nacional-Biguá

Los conceptos son similares a los de la serie anterior. El tricolor logró un buen desarrollo en la fase regular y, además, tocó puntos altísimos en la Basketball Champions League Americas, en la que terminó tercero a nivel continental. Es el gran favorito para barrer en la serie. James Feldeine viene en un nivel altísimo.

Biguá tuvo un andar irregular, tiene extranjeros perimetrales de calidad, como Deshone Hicks y Jerry Mattos, pero nunca logró solidificar su juego colectivo y parece ser difícil que pueda poner en peligro al tricolor.

Andrés Laulhe, Diego Ortiz y Mauricio Correa serán los jueces a las 19.15 en el Polideportivo del Gran Parque Central, encuentro que será a puertas cerradas.

Malvín-Defensor Sporting

Es una de las series más parejas. Si bien Malvín le ganó los cuatro partidos de la temporada a Defensor Sporting, el playero no llega en buen momento y, en contrapartida, el fusionado tiene el mejor presente de la temporada. El último enfrentamiento se definió con un triple en la hora de Joshua Webster.

La clave será quién imponga el ritmo en el partido, las diferentes combinaciones en el juego interno, donde Víctor Rudd puede complicar al sacar a Dragan Zekovic, y el serbio saca diferencias jugando de espaldas cerca del aro. Manuel Romero y Santiago Fernández tomarán referencia de Elijah Weaver, y seguramente Mauro Zubiaurre será clave para defender a Webster.

El primer encuentro será el miércoles 19.15 en el escenario playero.

Hebraica y Macabi-Aguada

El miércoles 21.45 en el gimnasio de Larre Borges, solo con público macabeo, será el primer encuentro de otra serie que promete gran paridad. Son los dos equipos que terminaron peor en la liguilla, pero ambos tienen gran potencial por la calidad de sus jugadores.

Aguada cambió de DT; destituyó a Diego Vadell y tendrá como entrenador en jefe a Leandro Taboada, que se venía desempeñando de ayudante. Elevar el nivel de los extranjeros será fundamental para ganar en la serie.

Hebraica deberá seguir acoplando a Charles Mitchell, que muchas veces se choca con Jalen Canty en la zona pintada; eso puede facilitar el trabajo defensivo de Luis Santos, al que a veces se le complica cuando debe salir a defender.