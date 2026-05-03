La última fecha con resultados polémicos, otra quita de puntos y la postemporada que quedó armada.

Demoradísima en el tiempo, terminó la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Antes del comienzo de la última fecha, en las primeras horas de la tarde sabatina, se conoció un nuevo fallo del Tribunal de Penas: Aguada sufrió una nueva quita de dos puntos que lo bajó al sexto lugar sin chances de salir de esa posición.

Eso llevó a que los tres partidos del sábado por la noche se desvirtuaran más de la cuenta. Sabiendo que el rojiverde tenía su lugar asegurado, ser tercero dejó de ser premio y pasó a ser un lugar que todos querían evitar. Es real que el aguatero no pasa un buen momento, pero tiene jugadores de valía que lo colocan como uno de los planteles candidatos al título.

Para la estadística

Peñarol venció 74-62 a Hebraica y Macabi; Santiago Véscovi con 21 puntos fue la gran figura mientras que Norris Cole anotó 18 unidades. El carbonero cumplió con un nuevo encuentro a puertas cerradas; no jugó Nicola Pomoli por precaución.

En la diferencia más amplia de la noche, Nacional aplastó 97-73 a Defensor Sporting en el Polideportivo y de esta forma aseguró el segundo lugar. James Feldeine y Bernardo Barrera, con 15 puntos cada uno, lideraron la anotación tricolor.

En el partido más polémico, Aguada le ganó a Malvín 94-84. El playero fue arriba casi todo el encuentro, pero aflojó en el último cuarto, el rojiverde lo llevó al alargue y terminó quedándose con el punto en el suplementario.

Los cruces de playoffs en doble jornada

Las series de cuartos de final son al mejor de cinco encuentros, con ventaja de localía para el mejor ubicado. Habrá doble jornada, con el juego de primera hora a las 19.15 y el segundo 21.45. El martes, Nacional va con Biguá y luego Peñarol enfrentará a Urunday Universitario. Ambos encuentros serán sin público ya que los dos que jugarán en casa tienen sanciones pendientes. Tanto los estudiosos como los de Villa Biarritz no juegan hace más de 40 días por la suspensión del reclasificatorio. El miércoles, Malvín recibirá a Defensor Sporting y más tarde Hebraica y Macabi a Aguada, en series que parecen ser más igualadas desde el potencial de los equipos. El macabeo oficia de locatario en el gimnasio de Larre Borges.

En semifinales, el ganador de Peñarol-Urunday va con el vencedor de Malvín-Defensor Sporting, mientras que el triunfador de Nacional-Biguá enfrentará a quien pase de Hebraica y Macabi-Aguada.