Maximiliano Silvera, de Nacional y Anderson Angulo, de Deportes Tolima, durante el partido disputado el 14 de abril, en el Gran Parque Central.

Juventud de Las Piedras, Albion y Boston River serán locatarios por Copa Sudamericana, mientras que Peñarol y Nacional tendrán viajes por Copa Libertadores.

Las copas internacionales avanzan y esta semana comienzan las ruedas de revancha, el destino está cerca de definirse. Algunos equipos van por el milagro, otros se juegan la última chance mientras que también están los que usarán este partido como punto de inflexión para definir su futuro.

Viajan Nacional y Peñarol

En un grupo donde los cuatro equipos tienen la misma cantidad de puntos, Nacional jugará un partido clave el miércoles a las 23.00 ante Deportes Tolima. El bolso, tras perder con Albion, viajó en la mañana del lunes, sin Nicolás Diente López, lesionado, ni Lucas Rodríguez, suspendido.

El conjunto colombiano empató el domingo 1-1 contra Deportivo Cali, terminó sexto con 31 puntos, a 9 unidades del líder Atlético Nacional de Medellín. Puso la mayoría de titulares en el encuentro del torneo doméstico.

El miércoles partirá Peñarol rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Platense el jueves a las 19.00. El carbonero, sin margen de error, se juega su última chance para llegar a octavos de final de la Copa Libertadores. Si no consigue un triunfo, deberá conformarse por pelear por recalar en Copa Sudamericana.

El calamar llega de caer en casa por 2-0 ante Estudiantes de La Plata en partido donde el Cacique Medina colocó varios suplentes y Platense tuvo una mixtura con algunos titulares. El marrón quedó afuera de la chance de jugar por el título.

Todos en casa

Los tres equipos uruguayos jugarán en el estadio Centenario a las 19.00. El primero en salir a escena será Juventud de Las Piedras, el martes ante Atlético Mineiro. Es el último partido de local del pedrense, que está segundo con 4 puntos, uno más que su rival de turno.

Los brasileños vienen de ganarle el clásico a Cruzeiro por 3-1 de visitantes donde colocaron a todos los titulares. Hulk, que tiene un acuerdo para salir de la institución, no está jugando y no viajará a Uruguay.

El miércoles, Montevideo City Torque recibirá a Palestino. El ciudadano sigue primero pese a perder con Riestra la semana pasada, ganar lo acerca a continuar en el certamen internacional para el siguiente semestre. El elenco chileno no jugó el último fin de semana por el torneo local donde está undécimo. Nicolás Meza será baja por suspensión.

Boston River es el equipo que menos chance presenta para clasificar; perdió los tres encuentros que disputó hasta el momento. Si aspira al milagro, el triunfo ante Millonarios se impone, el encuentro será el próximo jueves.

Los colombianos vienen de igualar 2-2 contra Alianza de visitante con gol en los descuentos de Rodrigo Contreras, en partidos donde colocaron mayoría de suplentes. Los uruguayos Guillermo De Amores y Edgar Elizalde fueron desde el arranque, aunque el zaguero fue sustituído en el entretiempo. Los azules terminaron en la undécima posición del torneo doméstico que culminó el último fin de semana.