Bruno Arady, Luciano González y Jhon Guzmán se metieron en la convocatoria, en la que no estarán Lucas Rodríguez y Nicolás López.

Se viene una semana clave de Copa Libertadores para los equipos uruguayos, uno de los equipos que jugarán un partido importante es Nacional, que visitará a Deportes Tolima el miércoles a las 23.00.

Será el último partido de visitante del tricolor, que luego cerrará con dos juegos en el Gran Parque Central. De todas formas, este toma relevancia, ya que todos los equipos del grupo tienen 4 puntos.

Además, Nacional está en un peśimo momento deportivo; arrastra tres derrotas en fila, está noveno en el torneo doméstico y no ha sumado lo que esperaba en una zona accesible de la Copa Libertadores.

Con la crisis de juego y resultados, el plantel voló hacia Colombia en la mañana del lunes. Entre las novedades en la nómina de convocados aparecen Bruno Arady, que tuvo minutos en la derrota ante Albion, Luciano González y Jhon Guzmán, colombiano que todavía no debutó oficialmente.

Los dos volantes fueron citados por la baja de Lucas Rodríguez, que está suspendido. Jorge Bava, por decisión técnica, decidió no llevar a Mauricio Vera, que podía ser variante en esa zona.

Otro que no estará es Nicolás Diente López, quien continúa lesionado. Se espera que pueda estar en la última fecha del Apertura, frente a Cerro en el Gran Parque Central el próximo domingo.

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