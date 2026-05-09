El mapa de la identidad y la geografía del Uruguay se vuelve a trazar sobre el césped; 32 sueños que son el espejo de pueblos.

Si vos caminás por cualquier calle de tierra del interior, te vas a dar cuenta de que la identidad no es un concepto de diccionario, es un trancazo en la mitad de la cancha. Este fin de semana, cuando el sol empiece a caer y el olor a pasto mojado se mezcle con el aroma del humo cerca del alambrado, va a empezar formalmente la 22ª edición de la Divisional A. No es solo fútbol; son nuestros mundiales de cada día, esos que jugamos desde que íbamos a la escuela y que hoy defienden la bandera de cada pago.

Agarrá el mate, botija, que la ingeniería de nuestra Champions del Interior ya está en marcha y no te permite distracciones. Este año, la orejona dorada, la Copa Nacional de Clubes A, se disputa entre 32 clubes que representan la estirpe de cada rincón del mapa, organizados en ocho series de cuatro equipos cada una. El sistema es el que gusta cuando se arranca desde 32: una primera fase de todos contra todos en cada uno de los ocho grupos, ida y vuelta, buscando esos puntos que son el pasaporte a la gloria para estar entre los dos que siguen o el mazazo de la despedida prematura.

La actividad de la primera fecha arranca este sábado con diez partidos que van a paralizar las veredas

A las 15.00, por la serie B, el Uruguay de Bella Unión recibe al poderoso Universitario de Salto, el vigente campeón, en el estadio Martínez Cerrutti de Bella Unión, en un duelo que será el televisado de la jornada.

A la misma hora, pero por la serie H, Lavalleja de Minas se mide contra San Carlos de San Carlos en el estadio Juan Antonio Lavalleja. Un ratito después, a las 15.30, la serie H completa su actividad con Huracán de Treinta y Tres ante Cerro Arrozal 33 de Vergara en el Centro Empleados de Comercio de Treinta y Tres, mientras que por la serie C, a las 16.00, Laureles de Fray Bentos espera por Nacional de Nueva Helvecia en el Parque Pablo E Abbate de Fray Bentos.

La tarde del sábado se pone brava a las 17.30 en Florida, donde por la serie E se juega un derby del Santa Lucía Chico: Nacional de La Calzada contra Atlético Florida de la Piedra Alta en el estadio Campeones Olímpicos.

A las 19.00, la serie F tiene a Campana de Libertad recibiendo a Wanderers de Durazno en el Adelaido Camaití, y simultáneamente, por la serie G, Barrio Olímpico de Minas enfrenta a Lavalleja de Rocha en el Juan Antonio Lavalleja, con horario y estadio ajustados por boletín oficial.

Cerramos el sábado con la serie D a las 19.30, con Polancos de Nueva Palmira, reciente supercampeón de OFI, ante Sportivo Barracas de Dolores en el Evelio Isnardi del Puerto de los Sueños, y a las 20.00, por la serie C, el duelo coloniense entre San Carlos y Juventud en el estadio Alberto Suppici a orillas del naciente Río de la Plata.

El domingo 10 de mayo se completan los mundiales de cada día con seis batallas finales. Todo arranca a las 14.00 por la serie B con Gladiador de Salto contra Estudiantes de Tacuarembó en el Parque Luis T. Merazzi en Salto, la cancha de Ferro Carril.

A las 14.30, por la serie A, Bella Vista de Paysandú recibe a Arsenal de Salto en el Parque Don Bosco sanducero. A las 15.30 hay doble programa: por la serie F, San Bautista Vida Nueva se mide ante Río Negro de San José en el estadio Campeones del 47 en San Bautista, y por la serie G, Ituzaingó de Punta del Este enfrenta a Libertad de San Carlos en el Parque San Rafael.

El telón de la primera fecha cae con los últimos tres encuentros de la tarde dominical. A las 16.00, por la serie D, el clásico de Trinidad entre Independiente y Porongos hará vibrar el estadio Juan Antonio Lavalleja. Finalmente, a las 16.15, cerramos con la serie A entre Ferro Carril de Salto y Peñarol de Rivera en el Luis T. Merazzi, y por la serie E, Racing de Durazno contra Atenas de Tala en el estadio Silvestre Octavio Landoni. Es el fútbol nuestro, el de tierra adentro, donde cada domingo se escribe una página de esa historia que no se borra con nada.

La Copa A tiene exclusividad para su arranque, mientras que la Copa B iniciará con sus grupos ligeramente modificados el 15 de mayo. Por un corrimiento en la serie A, los grupos quedaron de esta manera en la fase de grupos de la Copa Nacional de Clubes B:

En la serie A juegan: Tabaré Baltasar (Baltasar Brum), Nacional (Salto), Cuareim (Bella Unión), Barrio Albisu (Liga Agraria de Salto). La serie B con Obreros Unidos (Guichón), Ceibal (Salto), 18 de Julio (Fray Bentos), Independiente (Mercedes). En la serie C están Fraternidad (Rodó), Uruguayo (Carmelo), Horqueta Wanderers (Paso Horqueta) y El General (Colonia). En la D están Uruguayo (Miguelete), Juventud Unida (Libertad), Colón (Cardona), Universal (San José). Por la serie E juegan Peñarol (Ombúes de Lavalle), Central (San José), Nacional (Cardona) y Juanicó.

En la serie F juegan Sportivo Yi (Durazno), Libertad (Paso de los Toros), San Lorenzo (Young), Chacarita (Trinidad). Por la G Wanderers Santa Lucía, Quilmes (Florida), Oriental (Villa Rodríguez), y Fraternidad (Sarandí Grande). Por la H están Piriápolis FC, Juvenil 16 (de Montevideo aunque juega por Pando), Punta del Este, Nacional (Tala). En la I están Atlético Fernandino (Maldonado), Ferrocarrilero (Empalme Olmos), San Jacinto Vida Nueva y Deportivo Olmos (Olmos).

Por último, la serie J tiene a Deportivo La Coronilla, Nacional (Minas), Treinta y Tres y Barrio Coya (Varela).