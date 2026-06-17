Al costado del Mundial: la crisis de desaparecidos en México

Madres y familias marchan por la Calzada de Tlalpan hacia el estadio de la Ciudad de México, México, el 10 de junio de 2026. Foto: Gerardo Vieyra, NurPhoto, AFP

Varios colectivos aprovechan la atención que atrae el torneo para señalar la grave crisis humanitaria que atraviesa el país, con una estimación oficial de más de 130.000 desaparecidos.

México tiene tres sedes en el Mundial 2026 –la ciudad de México, Monterrey y Guadalajara– y las tres ciudades están en el centro de una de las grandes crisis humanitarias de la actualidad, que se mantiene y agrava tras los bastidores de la gran fiesta del fútbol global. “Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa fuera”, escribió Ruben Blades en su canción “Desapariciones” de 1984, que después popularizó Maná. Habría que cambiar la telenovela por el fútbol, pero algo de eso se mantiene, y es ese mirar para afuera que piden ahora diversos colectivos durante la cita mundialista.

Los desaparecidos en México siguen en aumento. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México, la cifra oficial subió recientemente a 134.951, aunque se habla de una “cifra negra” mucho mayor, estimada por encima de las 200.000 personas desaparecidas, muchas de ellas no denunciadas ni registradas.

Otras cifras oficiales indican que 40% de las desapariciones se concentra en cinco estados. El más afectado por la crisis es el estado de Jalisco, que tiene a Guadalajara como principal ciudad y como una de las sedes de la Copa del Mundo, con el estadio Akron de las Chivas (donde jugará Uruguay ante España en el cierre de la fase de grupos). Le sigue el estado de México –donde se encuentra el Estadio Azteca— y entre los cinco también se encuentra Nuevo León, que albergará 4 partidos del Mundial en el estadio de Monterrey.

Jalisco, en la región oeste de México, forma parte del llamado “Corredor del Pacífico” junto con los estados de Colima, Nayarit y Sinaloa, una zona en la que las desapariciones se vinculan directamente a la presencia del crimen organizado y el narcotráfico.

De acuerdo con un informe de febrero de 2026 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la actualidad “existe coincidencia entre autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil y órganos internacionales de derechos humanos en que la desaparición de personas en México tiene una relación fundamental con la actuación del crimen organizado, que en diversos contextos opera en estrecha connivencia con agentes estatales”.

Pero las personas desaparecidas no tienen un perfil definido y su desaparición puede tener diferentes causas. “Todo el mundo desaparece”, dijo a la TV Azteca Elizabeth Martínez, miembro del colectivo “Familias unidas por una sola causa”. “Antes veíamos lo que eran los menores, pero desafortunadamente ahora ya no se necesita una edad o algún género para desaparecer en esta gran ciudad”.

A propósito de la TV Azteca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a su dueño, Ricardo Salinas Pliego, de promover un discurso de violencia y caos en medio de las protestas sociales. Durante una conferencia matutina, la mandataria exhibió un video del empresario en el que este llamaba a tomar medidas más “rudas” de protesta.

Según el informe de la CIDH, entre los desaparecidos “se incluyen niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, mujeres y niñas víctimas de violencia de género, trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado”. Además, señala desapariciones “de personas migrantes víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual, personas víctimas de odio por su orientación sexual o identidad de género, periodistas desaparecidos por el ejercicio de su labor informativa y personas defensoras de derechos humanos que son desaparecidas por buscar a sus familiares desaparecidos o por proteger o denunciar abusos en sus comunidades, territorios o contra el ambiente”.

El colectivo Luz de Esperanza, de Jalisco, buscó aprovechar la fiebre mundialista para llamar la atención sobre su misión y la búsqueda de desaparecidos en el estado. Colocaron en diversos puntos de Guadalajara “figuritas” inspiradas en el álbum de Panini, pero con personas desaparecidas. “Esperamos que los visitantes se sumen a las acciones de memoria que vamos a estar realizando durante el Mundial”, dijo Héctor Flores, portavoz del colectivo. “Todos los días desaparecen personas y no podemos dejar de buscarlas por el Mundial. No podemos dejar de nombrarlas”, expresó.

También la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, basada en Ciudad de México, usó el Mundial para captar la atención y lanzó la campaña “La Copa sin Ellxs” para concientizar sobre el problema, al que postulan así: “El marcador que duele. Más de 130.000 desaparecidos. Cero resultados”. Esta organización gubernamental exhortó, en la red social X, a la presidenta Sheinbaum a “aceptar la ayuda internacional que se te ofrece para frenar la crisis de desapariciones en México”.