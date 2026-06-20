Alemania le ganó con lo justo y en la hora a Costa de Marfil

El equipo africano hizo un partidazo, pero los teutones lo remontaron con una solución desde el banco y con mejor puntería.

Alemania le ganó 2-1 a Costa de Marfil este sábado en un duelo correspondiente al grupo E del Mundial. Con este resultado, los dirigidos por Julian Nagelsmann ya están en la próxima fase, con puntaje ideal después de sus primeros dos juegos. Resta definir si clasifican como primeros o segundos. Los marfileños, que sin merecerlo del todo en la primera fecha le habían ganado a Ecuador en la hora, ahora perdieron en la hora y sin merecerlo del todo.

Porque Costa de Marfil le planteó un gran partido a Alemania y lo complicó hasta el final. De no haber fallado en alguna definición, hasta pudo haberlo ganado. El poderío de ataque alemán, equipo que prefiere el juego interior con sus ofensivos más talentosos —Jamal Musiala y Florian Wirtz— y que tiene a Kai Havertz como finalizador en el área, fue generalmente neutralizado por los africanos, que cerraron el bloque defensivo y amenazaron todo el partido con rápidas transiciones ofensivas.

En los primeros minutos Alemania llegó varias veces, y hasta hizo un gol que fue anulado por el árbitro por falta contra el arquero.

Después del primer quiebre para la hidratación, Costa de Marfil se paró mejor y empezó a mostrar los dientes en cada ataque, donde Yan Diomande, el puntero de 19 años que ya es una de las revelaciones del Mundial, no estuvo tan fino como contra Ecuador, pero igual generó peligro. Una jugada suya por izquierda propició el gol marfileño a la media hora de juego, tras un centro venenoso al medio del arquero y la defensa que nadie pudo sacar y que le quedó al capitán, Franck Kessié, para empujarla.

Con la ventaja, Costa de Marfil jugó con más tranquilidad y seguridad, y Alemania con creciente apuro y ansiedad. Los teutones tuvieron algunas para empatar, tanto en el primer tiempo como en la primera parte del complemento, pero sus intenciones se desbarataban ante una defensa bien plantada, que después proyectaba al ataque a sus atrevidos delanteros.

Cuando Diomande bajó un poco su rendimiento, apareció por la otra punta Amad Diallo, otro jovencito, jugador del Manchester United, autor del gol ante Ecuador, que generó las contras más prometedoras de la segunda parte.

Pero no las pudieron concretar, y eso lo pagaron caro. Se podría hablar de un plantel más amplio y de calidad de Alemania, pero lo cierto es que la solución la encontró Nagelsmann con Deniz Undav, un delantero de 29 años que juega en el Stuttgart y que entró en modo Klose a jugar la última media hora. Undav hizo los dos goles, cuando la actitud defensiva de los marfileños no era tan atenta ni agresiva. El primero, de zurda dentro del área chica, tras un gran centro; el otro, el del triunfo, recibiendo de espaldas en el área y girando para fusilar al arquero cuando el reloj ya daba los últimos minutos del descuento.