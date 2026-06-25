Uruguay enfrentará el viernes a las 21.00 a España en Guadalajara en el último partido del grupo H. Antes de viajar a los 1.500 metros de altura de la ciudad del encuentro, la celeste entrenó por última vez en Playa del Carmen.

Marcelo Bielsa, como suele hacer, separó dos grupos y habló con los titulares, que serán los mismos que salieron a la cancha en el empate contra Cabo Verde, es decir: Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela en el lateral derecho, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera en la zaga y Juan Manuel Sanabria por la zurda; en el medio estarán Manuel Ugarte, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur; en ofensiva, Agustín Canobbio y Maximiliano Araújo por las bandas y Federico Viñas por el centro.

Quedaron disipadas las dudas de posibles cambios en el arco y en el puesto de delantero; Sergio Rochet y Darwin Núñez seguirán en el banco de suplentes. Tampoco ingresará José María Giménez para poner su experiencia al servicio de la zaga, un movimiento que podía trasladar a Olivera a la zurda. Además, se mantendrá Varela en la oncena pese a que no entrenó con normalidad en los días previos.

Bielsa confía en el equipo que cambió el trámite en el segundo tiempo frente a Arabia Saudita, pese a que no fue bueno el rendimiento contra Cabo Verde, fundamentalmente en el complemento. De todas formas, está claro, evitar errores propios es el primer camino necesario para tener la consistencia defensiva que faltó hasta el momento. España tiene elementos para dañar por la calidad de sus jugadores, algo que no sucedió con los rivales anteriores. En este caso, ayudarlos sería empujarnos hacia el abismo.