Bielsa y Brian Rodríguez hablarán en conferencia de prensa

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informó que Marcelo Bielsa y Brian Rodríguez serán los encargados de hablar este sábado ante los medios de comunicación en el Hard Rock Stadium, en el día previo al partido entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del grupo H. La conferencia de prensa está prevista para las 18.45 de Miami (una hora más en Uruguay), ya con el grupo celeste instalado en el hotel Renaissance Fort Lauderdale West.

En un primer momento se había informado que quien acompañaría al entrenador sería Manuel Ugarte, pero la planificación se ajustó y finalmente la AUF indicó que el futbolista elegido fue Rodríguez. El cambio no es menor porque abre el margen de dudas sobre si Ugarte será titular o no. Esto es: en la conferencia pasada, antes del debut con Arabia Saudita, además del DT habló José María Giménez. Josema fue suplente y su elección respondió, más allá del desgaste por el viaje demorado, a no exponer a un titular en la conferencia. Tras el último entrenamiento y con la duda del técnico en poner a Nicolás de la Cruz o a Ugarte, se prefirió que el volante de contención se quede en el hotel.

Rodríguez, por su parte, llega a este partido tras haber tenido buenos minutos contra Arabia. No fueron muchos, pero fueron de calidad, jugando por izquierda como extremo a pierna cambiada y conectando muy bien con los volantes que llegaban por ese lado, además de Juan Manuel Sanabria, de gran proyección por el lateral zurdo durante el segundo tiempo. Rodríguez podría jugar por derecha, pero ahí el técnico se inclinó por Agustín Canobbio, finalmente titular este domingo.

La comparecencia servirá para conocer la lectura de Bielsa sobre el momento del equipo tras el 1-1 del debut y para escuchar de primera mano qué ajustes imagina el entrenador de cara a Cabo Verde. Se espera que, como es habitual, el técnico evite confirmar la alineación, pero sí pueda adelantar conceptos sobre la idea de juego, la forma de atacar a un rival que probablemente se repliegue y la manera en que Uruguay intentará sostener la iniciativa durante los 90 minutos.