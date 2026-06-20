Países Bajos se reivindicó con una goleada sobre Suecia

Países Bajos dio el golpe este sábado en Houston en la segunda fecha del grupo F y vapuleó a Suecia 5-1, idéntico resultado con el que el propio equipo sueco le había ganado a Túnez en el arranque, lo que precipitó la insólita salida del técnico tunecino. El equipo de Ronald Koeman despejó las dudas que había dejado en su debut, después de que Japón se lo empatara desde atrás, y mostró una contundencia ofensiva en gran medida facilitada por una endeble defensa sueca.

La selección naranja atacó con intensidad desde el arranque, cuando la última zona de los suecos todavía no había entrado en partido. El técnico Koeman cambió el once inicial y modificó el tridente de ataque. Dejó en el banco al extremo Crysencio Sumerville, que había anotado contra Japón, movió a Donyell Malen a la banda derecha, y puso a Brian Brobbey, jugador de Sunderland, como referente de área.

El ajuste le dio resultados inmediatos porque Brobbey hizo un doblete en el primer cuarto de hora, primero recibiendo un centro rasante de Cody Gakpo desde la izquierda, y después otro casi idéntico de Denzel Dumfries desde la derecha.

La primera pausa de hidratación permitió a Suecia reordenarse y cambiar en algo la dinámica del partido. Recién en ese segundo cuarto, perdiendo 2-0, los escandinavos empezaron a dar ciertas señales de ser el equipo peligroso que había hecho cinco goles en el partido anterior, y aparecieron buenas conexiones, verticales y punzantes, entre los de arriba, Alexander Isak y Viktor Gyökeres, con buena participación del joven del Brighton, Yasin Ayari. Pero las más claras, un par, fueron contenidas por el arquero neerlandés Bart Verbruggen.

Suecia pudo ponerse en partido cerca del final de la primera parte, cuando el lateral derecho, Gustaf Lagerbielke, ganó en el área chica tras una mala salida de Verbruggen y la mandó a la red, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Brian Brobbey, de Holanda, festeja el primer gol a Suecia, el 20 de junio en Houston. Foto: Paul Ellis, AFP

El complemento empezó como un espejo de la primera parte, y ahora el que hizo un doblete en pocos minutos fue Gakpo, beneficiado por las mismas facilidades defensivas.

Con la goleada consumada, Suecia siguió teniendo algunos períodos de interesantes aproximaciones ofensivas, que recién con el buen ingreso de Anthony Elanga se tradujo en el descuento con un lindo gol. Pero el partido ya estaba sentenciado, y solo restaba la aparición de Sumerville, que desde el banco entró para convertir su segundo tanto mundialista y poner cifras definitivas.

Ahora Países Bajos lidera el grupo F con cuatro puntos y Suecia quedó con tres. Completan la jornada este domingo Japón y Túnez, en el milésimo partido de la historia de los mundiales.