Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde en la segunda fecha del Mundial. El equipo de Marcelo Bielsa queda complicado, sin haber ganado aún en el torneo, tras un partido que dominó por grandes tramos pero en el que sufrió por errores propios, como los que propiciaron los goles caboverdianos. La selección uruguaya cierra su participación en la fase de grupos enfrentando a España el viernes 26, partido que deberá ganar para asegurarse el pasaje a la próxima fase, o sacar cuentas en caso de otros resultados.

Después de un empate con mucho sabor a poco, hablaron algunos de los protagonistas en caliente, a la salida del partido. Maximiliano Araújo, que volvió a convertir para conseguir el empate parcial en el primer tiempo, lamentó que su gol “no sirve de nada”. “Nos queda un partido más y lo tenemos que salir a buscar”, dijo el zurdo. “Otra vez lo buscamos hasta el final pero no alcanzó”. Sobre el próximo rival, la selección española, que es una de las candidatas, Araújo respondió, en referencia al 4-0 que consiguieron hoy los españoles ante Arabia Saudita: “No pasa nada. Nosotros tenemos que salir a ganar”.

El otro goleador celeste de la jornada, Agustín Canobbio, también habló a la salida del campo de juego: “Sabemos la selección que somos, así que hay que ponerles el pecho a las balas y darle para adelante” dijo.

Nicolás de la Cruz entró en el segundo tiempo para intentar cambiar la ofensiva uruguaya y buscar el triunfo, que no se dio. “Hay que comer mierda en este momento”, lanzó. Señaló que ahora el camino es “continuar trabajando”. “Sabemos la camiseta que tenemos puesta, el país que representamos y la historia que tenemos. Tenemos un partido por delante. Obviamente, es una de las potencias y una candidata, pero tenemos que trabajar, mentalizarnos, corregir falencias y mantenernos positivos”, concluyó.