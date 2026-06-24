Japón-Suecia es el gran partido de la jornada, Paraguay intentará sellar su clasificación y Ecuador va por el milagro de ganarle a Alemania.

Los últimos días mezclan emociones. Salen a escena por última vez en la fase de grupos selecciones que están tranquilamente clasificadas, otras eliminadas que cantarán su despedida y las que llegan con la tensión de jugarse su última chance en 90 minutos.

Ecuador por el milagro

El primer doblete de partidos será a las 17.00 por el grupo E. Ecuador enfrentará a Alemania con la difícil misión de ganar para clasificar. Si empata, tendrá una leve expectativa de ser el mejor tercero, pero las chances son muy pocas, aunque la mínima posibilidad aumentará mientras más goles a favor le sume a la igualdad. Los europeos no se juegan absolutamente nada: ya saben que serán primeros en su grupo tras la victoria agónica sobre Costa de Marfil.

Justamente, los marfileños chocarán con la alegre Curazao, que hizo historia al empatar con Ecuador. Los africanos necesitan un punto para no tener que esperar por los grupos restantes, mientras que los centroamericanos van por el primer triunfo mundialista que los coloque en la siguiente fase para estirar la campaña heroica. Con una igualdad o una derrota quedan afuera.

Para Uruguay y sus chances de clasificación es clave que no ganen ni Ecuador ni Curazao.

Japón-Suecia: el partido del día

El grupo F tiene poca incertidumbre en cuanto a los clasificados. Japón y Holanda, con 4 puntos cada uno, están virtualmente adentro, así sea como mejores terceros. Túnez está eliminado y Suecia está en el limbo, con 3 unidades y una buena chance de avanzar por la puerta de atrás si no pierde por muchos goles. Los dos encuentros de la última fecha van a las 20.00.

El cotejo entre nipones y suecos es atractivo desde lo futbolístico, ya que los dos tienen jugadores de calidad y mostraron buen juego en pasajes mundialistas. Con el empate clasifican los dos, aunque los asiáticos renuncian a la chance de ser primeros.

De todas formas, el primer lugar del grupo parece ir teñido de naranja, ya que Holanda tiene la misión más fácil: enfrentar a Túnez que está eliminado y ha sido de los peores equipos del torneo, incluso con cambio de entrenador en el medio. Los europeos apelarán a golear y evitar todo tipo de interés en el otro encuentro de la serie.

Paraguay-Australia y un pacto que se ve venir

El sistema olímpico que impone como criterio de desempate los resultados entre sí puede ser determinante en la última fecha. Por ejemplo, en el grupo D, que tendrá su última fecha el jueves a las 23.00, Estados Unidos y Turquía jugarán un partido que no cambia absolutamente nada. Los locatarios ya son primeros y los europeos, últimos. Por la calidad de jugadores pudo ser uno de los grandes encuentros de la primera fase, pero se estima que el entrenador argentino de la selección estadounidense, Mauricio Pochettino, cuidará jugadores pensando en el futuro del torneo.

De igual forma, si Australia y Paraguay empatan, pasan los dos. Los oceánicos como segundos y los sudamericanos como mejores terceros. El pacto de San Francisco puede convertirse en realidad, la postura de los equipos cuando haya acción determinará si el presagio era correcto. Si hay un perdedor, no queda afuera, sino que luchará por entrar en los puestos de consuelo, en ese sentido, los paraguayos están complicados en la diferencia de goles, debido a la goleada en el debut frente a Estados Unidos.

Para Uruguay, es preferible que haya un ganador en este encuentro, un resultado que aumentaría las posibilidades de clasificar en caso de empate frente a España.

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