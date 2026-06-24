Hinchas uruguayos mirando la transmisión del partido entre Uruguay y Arabia Saudita, el 15 de junio, en la explanada de la Intendencia de Montevideo.

A falta de una fecha hay un panorama más claro, la celeste tiene chances de avanzar con los tres resultados posibles frente a España aunque solo ganando clasifica sin depender de nadie.

El empate de Uruguay ante Cabo Verde hizo desempolvar las calculadoras. Es un Mundial especial, el primero de 48 selecciones y una nueva edición donde clasifican los mejores terceros. Desde 1994 -y en el caso de la celeste desde 1990- no había necesidad de mirar otros grupos para entender las posibilidades. Hubo que desoxidar rápido la máquina y empezar a hacer cálculos, hay muchos resultados dispuestos a incidir directamente en el futuro de los dirigidos por Marcelo Bielsa.

Lo importante: matemáticamente tenemos chances, frase que inmortalizó Juan Autchaín. Ocho de los doce terceros avanzan, hoy arranca la última fecha de la primera fase y cada cierre de grupo irá haciendo crecer o disminuir las posibilidades de la selección uruguaya.

Mientras más información haya al momento de enfrentar a España, mejor. En ese sentido, Uruguay jugará con siete grupos cerrados y, en consecuencia, con un montón de resultados vistos el viernes a las 21.00. Aunque quedarán otras cuatro zonas que terminan el sábado y es probable que se necesite alguna combinación final con otras selecciones que afrontarán sus encuentros con más cartas arriba de la mesa, incluso la que muestre la celeste.

No esperar por nadie

El triunfo ante España es el escenario más optimista y el más sencillo de desmenuzar. La victoria clasifica a Uruguay y le garantiza superar a los españoles. La única forma de ser segundo es que Cabo Verde obtenga una victoria frente a Arabia Saudita por mayor diferencia que la que logre el combinado de Marcelo Bielsa.

Si Uruguay es primero, en dieciseisavos de final va contra el segundo del grupo J (Austria o Argelia) y siendo segundo chocará ante Argentina que ya aseguró el mejor lugar de su zona.

Uruguay tiene muchas de clasificar si empata

Si le quedó algo positivo a Uruguay de las igualdades frente a Arabia Saudita y Cabo Verde es que ambas fueron con goles y que la celeste solamente recibió una amarilla. Tanto en la zona propia como en la comparación con los otros grupos el primer criterio de desempate son los puntos, luego la diferencia de gol, los tantos a favor, el Fair Play -tarjetas recibidas- y por último, el ranking FIFA.

La posibilidad de empatar con España acerca mucho a los de Marcelo Bielsa a la clasificación y, además, le asegura el primer lugar a los europeos evitando el cruce con Argentina. Visto así, y sin tener en cuenta la deportividad que obviamente existe, parece una sencillez esperar un resultado que deja bien parados a ambas partes.

La celeste puede ser segundo con la igualdad y clasificar de forma directa si también empatan Cabo Verde-Arabia Saudita y lo hacen por hasta un gol a favor de diferencia. Ejemplo: Si Uruguay iguala 0-0 ellos pueden empatar hasta 1-1, con el 2-2, los africanos superan a los uruguayos en goles a favor.

De todas formas, con tres puntos y saldo neutro, las chances de acceder como mejor tercero son muchas. Al momento, solo Escocia y Suecia están por encima de esa franja pero ambos pueden quedar abajo con los resultados de la última fecha.

Resultados que le sirven a Uruguay para ser mejor tercero con el empate Grupo A Empate o derrota de República Checa ante a México Grupo B Empate entre Bosnia Herzegovina y Qatar Grupo C Triunfo de Brasil sobre Escocia Empate o derrota de Haití ante Marruecos Grupo D Que haya un ganador entre Australia y Paraguay Grupo E Empate o derrota de Ecuador ante Alemania Empate o derrota de Curazao ante Costa de Marfil Grupo F Derrota de Suecia con Japón Grupo G Empate o derrota de Irán ante Egipto (Si lo anterior no sucede): que no haya ganador en Bélgica - Nueva Zelanda Grupo I Triunfo hasta por dos goles de diferencia de Senegal sobre Irak Grupo J Que no haya empate entre Austria y Argelia Grupo K Empate o derrota de Congo ante Uzbekistán Grupo L Derrota de Croacia ante Ghana Aclaración: si se dan cuatro de estas combinaciones posibles ya alcanza.

Perder y esperar el milagro

Si Uruguay pierde las chances de clasificar ingresan en zona de milagro ya que necesita resultados puntuales e improbables para acceder a la siguiente fase. Ya hay cinco grupos donde el tercero tiene más de dos puntos, por lo que la celeste necesitaría entrar en los tres mejores de las siete zonas restantes.

Obviamente la diferencia de goles influye. Para este análisis se tomará en cuenta la derrota 1-0 frente a España y que no le sacan tarjetas a ninguno de los implicados. En ese caso la chance de clasificar está entre 5% y 7%. Si la caída es más abultada, se le deberá restar un gol a todas las combinaciones presentadas, también irá bajando el porcentaje aunque nunca llegue a cero.

Resultados que le sirven a Uruguay para ser mejor tercero con la derrota Grupo A Empate o derrota de Sudáfrica ante Corea del Sur Empate 0-0 o 1-1 o derrota de República Checa ante México Grupo B Empate entre Bosnia y Hezagovina y Qatar Grupo E Empate o derrota de Curazao ante Costa de Marfil Empate 0-0, 1-1 o 2-2 o derrota de Ecuador sobre Alemania Grupo G Derrota por más de un gol o 1-0 o 2-1 de Irán ante Egipto Grupo I Empate entre Senegal e Irak Grupo K Empate 0-0, 1-1 o 2-2 entre Congo y Uzbekistán Aclaración: si se dan cuatro de estas combinaciones posibles ya alcanza.

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