Explanada de la Intendencia de Montevideo, el 21 de junio, durante el partido entre Uruguay y Cabo Verde.

Uruguay empató con Arabia Saudita y Cabo Verde y complicó muchísimo sus chances de clasificación, pese a que permanece en el segundo lugar del grupo. El motivo: se viene España.

El viernes a las 21.00 la celeste enfrentará a la selección española en Guadalajara. A la misma hora, Cabo Verde chocará con Arabia Saudita. Con esos dos encuentros quedará determinado el orden final de la zona.

Si Uruguay gana

Es el escenario más optimista y el más sencillo de desmenuzar. El triunfo deja a Uruguay clasificado y, probablemente, como líder del grupo. La única forma de que la celeste baje al segundo escalón ganando es que Cabo Verde obtenga una victoria frente a Arabia Saudita por mayor diferencia que la que logre el combinado de Marcelo Bielsa.

Si Uruguay empata

La bronca de los dos empates hace pensar que el único escenario posible sea un triunfo contra España. Pero la matemática indica que igualando el viernes es muy probable que Uruguay se meta en dieciseisavos de final.

Si Arabia Saudita-Cabo Verde empatan y la celeste también, clasifica Uruguay como segundo siempre y cuando mantenga más goles a favor que Cabo Verde. Al momento la celeste tiene 3 y los africanos 2.

Si Uruguay empata y en el otro partido hay un ganador, esa selección triunfadora avanzará directo junto a España y el equipo de Bielsa apelará a sacar boleto como uno de los ocho mejores terceros. Con 3 puntos y saldo neutro, las chances de avanzar, en estos momentos, están entre 45 y 60%, con chances de ascender a medida que se vayan conociendo otros resultados.

Vale aclarar que cuando juegue Uruguay contra España ya se van a haber cerrado siete de los 12 grupos, por lo que la combinación de los resultados se sabrá con mayor exactitud. El primer criterio de desempaten son los puntos, luego la diferencia de gol, los tantos a favor, el Fair Play -tarjetas recibidas- y por último, el ranking FIFA.

Si Uruguay pierde

Si Uruguay pierde con España, lo elemental para considerar las chances es terminar en el tercer lugar del grupo. Si baja al cuarto, queda eliminado. Aun siendo tercero, es muy complejo.

El mejor escenario –perder por un gol– mantiene, en este momento, un 5% de chances de avanzar. Si la derrota es por más goles, va descendiendo la posibilidad, aunque en ningún momento llega a cero.