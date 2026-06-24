España afronta el choque ante Uruguay con cautela pero con confianza

La roja busca ratificar su chapa de candidata ante la celeste, un “rival herido” al que ve como el más fuerte del grupo.

Uruguay se juega su continuidad en el Mundial 2026 ante España, una de las candidatas al título. Después de los empates frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, la celeste quedó envuelta en la maraña de las cuentas para avanzar a la próxima fase, y en un mar de dudas respecto del equipo de Marcelo Bielsa, que ahora se prepara para el reto más difícil en lo que va del ciclo del director técnico, tanto por el rival como por las circunstancias.

Enfrente, la selección española también ve este partido como un enorme desafío. La roja tuvo un debut decepcionante, sin poder ganarle a Cabo Verde, pero la victoria posterior, con goleada 4-0 a Arabia Saudita, le devolvió la calma y la confianza al equipo de Luis de la Fuente. Ahora, entienden que Uruguay es un rival de mucho cuidado y consideran que este es el partido que hay que ganar para probar sus aspiraciones a quedarse con la Copa del Mundo.

Que no nos saquen de nuestras casillas

Un poco más alejado de los focos y los titulares que otras estrellas de la selección española, Mikel Oyarzabal, delantero de 29 años que juega en la Real Sociedad, fue la gran figura de la goleada a Arabia Saudita, con dos goles y una asistencia. El atacante vasco consideró a su próximo rival no tanto por las cualidades específicas de la celeste como por tratarse de una selección sudamericana: “Son equipos que tienen garra y que saben competir”, dijo.

“Nosotros nos tenemos que centrar en ser nosotros mismos y que no nos saquen de nuestras casillas, de nuestro juego”, expresó Oyarzabal al referirse al plan español.

Cuando Oyarzabal dice “ser nosotros mismos” se refiere a un equipo que, desde el título obtenido en la Eurocopa 2024, con una actuación estelar a lo largo del torneo de sus talentos más jóvenes –Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams– y de otras figuras de peso, como Rodri, Fabián Ruiz y el propio Oyarzabal, se ha consolidado como una selección implacable y prácticamente invencible: lleva 33 partidos invicta.

La última vez que perdió, aunque fue en un amistoso, fue en 2024 y contra un sudamericano: Colombia le ganó 1-0 en Londres.

“Parece que los que se encierran atrás se nos enquistan un poquito más, pero los datos son 33 partidos sin perder, y nos han jugado de todas las maneras posibles”, dijo Aymeric Laporte, zaguero titular de la roja en el Mundial, en la previa al partido con Uruguay. “Sabemos que se están jugando todo”, advirtió sobre la celeste, “van a ir a full, como haríamos nosotros en caso de estar en su posición. Pero dependemos de nosotros mismos, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos mucha ambición y vamos a ir a por ello”, completó.

En este Mundial, y a pesar del traspié ante Cabo Verde, que encendió algunas alarmas, España mantiene “cifras de favorita”, según recuenta el medio Sport: es una de cuatro selecciones que no han concedido goles en contra en el torneo –junto con Argentina, México y Ghana–, es la que más pases completó y la más precisa a la hora de dar esos pases (93% de acierto).

Un factor que causa algo de preocupación en filas españolas es el del clima. España jugó sus dos primeros partidos del Mundial en Atlanta, Estados Unidos, pero enfrentará a Uruguay en Guadalajara, donde hay más altura y calor. Después de un amistoso previo al Mundial, en Puebla ante Perú, “la Federación [española] decía que había futbolistas que se habían quejado mínimamente de la altura”, señala un reporte de la Cadena SER que refiere estas preocupaciones.

Sin embargo, Antonio Romero, periodista de ese medio enviado al Mundial, consideró: “No me preocupa el campo, no me preocupa el calor; es igual para los dos. Me preocupa más la selección de Uruguay. Creo que es el rival más fuerte de los tres que tenía España, un equipo herido, más allá de las locuras del seleccionador, que desde hace mucho tiempo tiene más fama que rendimiento”.

Equipo que gana no se toca

Los españoles se entusiasman con el equipo de Luis de la Fuente también porque el director técnico estuvo acertado a la hora de meter cambios, después del empate frente a Cabo Verde. Uno de esos cambios es considerado fundamental para las aspiraciones del equipo: el ingreso de Lamine Yamal como titular.

El más desequilibrante de los jugadores españoles no fue titular en el primer juego. El extremo de Barcelona arrastra una lesión desde la temporada. Lamal debutó como titular en el Mundial frente a Arabia Saudita (había jugado los últimos 20 ante Cabo Verde), y su presencia fue clave para encaminar la goleada, que era de 3-0 en el primer tiempo, con el primero de su cosecha. Así que el técnico lo sacó en el entretiempo para cuidarlo. Ahora, en la previa ante Uruguay, se sabe que será titular y que llega decididamente recuperado.

El resto del equipo titular también será el mismo que ingresó en el partido con Arabia. De la Fuente puso a Pedro Porro en el lateral derecho, en lugar de Marcos Llorente; sacó al joven ofensivo del Barça, Gavi, para ubicar por la zurda del ataque a Álex Baena, el del Aleti; en el medio, sacó a Fabián Ruiz y puso a Dani Olmo. Y después, con el ingreso de Yamal, salió Ferrán Torres del equipo, cuya posición natural no es la de extremo derecho. Con estas modificaciones el técnico solucionó los problemas que tuvo ante Cabo Verde, pero todavía esperan contar con más soluciones frente a Uruguay.

Nico Williams, extremo diestro que juega por la zurda, es otra pieza clave que no ha tenido muchos minutos en el Mundial por una larga lesión muscular de la que se viene recuperando. Después de entrar media hora ante Arabia, se estima que puede tener más minutos frente a Uruguay, y puede ser un jugador muy desnivelante. Lo mismo ocurre con Mikel Merino, atacante de Arsenal que fue muy importante para la roja en la Eurocopa y que, con una lesión ósea en el pie, hace tiempo que viene administrando unos pocos minutos de juego para recuperar ritmo.

España saldrá ante Uruguay con este once: Simón en el arco; Porro, Pau Cubarsí, Laporte y Marc Cucurella en la línea de fondo; Pedri, Rodri y Olmo en el medio; Yamal, Oyarzabal y Baena en el ataque.