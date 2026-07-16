Empieza la penúltima del Intermedio

Entre viernes y lunes se juega la sexta fecha y puede empezar a perfilarse la final del torneo, para la que persiste la posibilidad de un clásico.

El Mundial ya tiene sus finalistas y la transición hacia el vernáculo campeonato uruguayo empieza a completarse. La sexta fecha del Intermedio se disputará alrededor de la gran definición de la Copa del Mundo, el próximo domingo.

Después del retorno a la actividad local con una fecha marcada por la paridad de los resultados –hubo cinco empates en ocho juegos–, el Intermedio incursiona en su recta final con cruces muy prometedores en la carrera por el liderazgo de cada serie, que en la foto actual tiene a Peñarol (serie A) y a Deportivo Maldonado (serie B) en la final, cuyo premio para el ganador será la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2027.

La serie B, partida

La sexta fecha del Intermedio empieza con tres partidos correspondientes a la serie B, que quedó con la tabla partida, con los cuatro de arriba –Deportivo Maldonado, Nacional, Wanderers y Torque– despegados y en carrera para quedarse con el lugar en la final, y los cuatro de abajo –Albion, Juventud, Progreso y Danubio– ya sin chances, aunque lógicamente en la disputa de puntos clave para la tabla anual.

Albion y Juventud abrirán la fecha el viernes en el Franzini, donde el pionero oficia de local, a las 15.00. El equipo de Federico Nieves viene de empatar de visita –aunque con un polémico penal– con Deportivo Maldonado, líder de su serie y de la anual, que continúa con su buena campaña, como todos los que en esta temporada confirmaron que la tenacidad y la solidez construidas en la B rinden en la máxima categoría. Juventud, que pagó el trajín de su participación internacional en el primer semestre y busca retomar la senda de la mano de Sergio Blanco, necesita seguir sumando para desechar preocupaciones en la parte más baja de la tabla.

El mismo viernes, a las 19.30 en el Gran Parque Central, Nacional recibirá a Wanderers en duelo de escoltas de la serie B. Si el partido tiene un ganador, ese equipo se convertirá en el principal retador de Deportivo Maldonado para buscar el lugar en la final del Intermedio. De todas maneras, la definición se mantendrá en vilo y un eventual perdedor mantendrá posibilidades abiertas, al menos hasta conocer el resultado del equipo fernandino, que jugará el sábado a las 12.30 en el Parque Paladino, donde visitará a un Progreso de bajísima temporada, que ubica la última casilla de la tabla anual y está igualado con Danubio en lo más bajo de la serie B.

El último partido de la serie B se jugará el lunes. Montevideo City Torque, con un panorama más claro del camino hacia la última fecha, buscará sumar de a tres frente a Danubio, en el Charrúa, para mantener sus chances de buscar la final. El partido empezará a las 17.00.

Todo más apretado en la serie A

Cuando faltan dos fechas para el final y con seis unidades en juego, siete de los ocho equipos de la serie A se ubican en un rango de cinco puntos de diferencia, así que todo puede pasar. La única excepción es Defensor Sporting, que cierra la tabla siete puntos abajo de Peñarol y es el único del grupo que todavía no ganó en el Intermedio. El equipo, en el que acaba de asumir Mauricio Larriera como entrenador, necesita empezar a enderezarse, tras una mala temporada que lo tiene lejos de la clasificación internacional y de cualquier disputa significativa.

El violeta cerrará la sexta fecha del Intermedio el lunes frente a Liverpool en el Franzini. Los dirigidos por Jorge Fossati también atraviesan una temporada muy por debajo de las expectativas y vienen de caer ante Cerro, alejados, más allá de las posibilidades matemáticas, de definir el Intermedio.

Entre sábado y domingo se jugarán puntos decisivos de la serie A. Peñarol, después de un flojo partido frente a Racing, recibirá a Boston River en el Campeón del Siglo, con la presión de ganar, el sábado a las 16.00.

El domingo de mañana, Central Español y Cerro Largo protagonizarán el otro duelo de escoltas, en el Parque Palermo a las 10.00. Como en la otra serie, si hay un ganador quedará en una posición muy favorable para buscar la final del torneo.

Cerro y Racing, cuarto y tercero de la serie A, respectivamente, jugarán otro partido clave el domingo a las 13.00, un rato antes de la final del mundo entre Argentina y España. Los de la villa, dirigidos por Alejandro Cappuccio, están hundidos en la anual, y la posibilidad, algo remota, de arañar una definición del Intermedio es motivación de peso, pero enfrente tendrán a uno de los mejores equipos de la temporada, el campeón del Apertura, que busca seguir siendo protagonista del campeonato uruguayo.

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