El medio estadounidense The Washington Post la catalogó “ultraelegante” en la elección de las 11 casacas más lindas del torneo de selecciones.

El prestigioso medio estadounidense The Washington Post eligió las 11 mejores camisetas del Mundial 2026. El número se vincula con la cantidad de jugadores que salen a la cancha en el inicio de un partido. La encargada de hacer el ranking fue la destacada periodista de moda Ashley Fetters Maloy.

La norteamericana, de 33 años, eligió la camiseta celeste como la más linda del torneo de selecciones. “Nadie puede competir con la primera camiseta de Uruguay, es ultraelegante”, mencionó. También destacó el cuello y botones blancos que transforman el uniforme en una camisa; Nike se inspiró en la equipación usada en los Juegos Olímpicos de 1924, cuando la selección uruguaya consiguió su primera estrella. “Parece algo que podría usar un joven príncipe o un niño francés: dos de las poblaciones más elegantes del planeta”, sentenció la periodista de moda.

Adidas dejará de vestir a Alemania, en un vínculo que perduró más de 70 años. Nike será el sustituto hasta 2034. Fuera de todo rencor por el desplante, la marca de las tres rayas se despidió a lo grande con una edición retro de la remera usada en 1990, cuando los teutones se consagraron campeones en Italia. Una casaca de colección. El podio lo completa la camiseta alternativa de España, otra genialidad de Adidas. La periodista elogió “la combinación de detalles en blanco roto y bordó”.

Camiseta alternativa de España. Foto: Roberto Schmidt, AFP

Las alternativas de Sudáfrica, Curazao y Escocia ocupan los puestos cuatro, cinco y seis, respectivamente. Todas son de Adidas. La de los africanos mezcla bastones con distinta intensidad de verdes y dorado que la vuelven recontra elegante. La del país debutante es amarilla clara, y las líneas de la marca que recorren el hombro tienen los colores de las icónicas casitas de Willemstad, la capital de la isla; “dan ganas de ir a la playa”, reconoció Fetters Maloy. La de los británicos “es un ejemplo perfecto de tradición: un color salmón sólido con finas rayas verticales azules para una perfección discreta”, describió el Washington Post.

Nathaniel Brown, de Alemania, durante el partido ante Curazao, el 14 de junio, en el Estadio de Houston, Texas, Estados Unidos. Foto: Lars Barón, Getty Images, AFP

En el séptimo lugar está la camiseta oficial de Irán, de la marca Majid, una empresa iraní que se metió a competir con las más reconocidas. La periodista de modas aseguró: “Es minimalista en su color blanco puro, pero con un detalle llamativo: el guepardo que destaca en el fondo”.

Puma dice presente en el ranking con la equipación titular de Senegal, creada con una técnica especial: “Está impreso en el reverso, con los colores sólidos en el interior. El exterior crea un efecto visual más suave con tonos pastel desvaídos. El diseño está inspirado en el famoso Car Rapide, los icónicos y coloridos minibuses que circulan en Dakar”, explicó Fetters Maloy.

La tercera camiseta de Túnez, creada por Kappa, está en el noveno lugar. Negra, con ribetes rojos y escote en V. La polémica alternativa de Bélgica ganó el décimo lugar; Adidas decidió salir de lo convencional con “colores suaves que van del rosa al azul claro, un uniforme que invita a soñar”.

La lista se cierra con la que usó Arabia Saudita frente a Uruguay –en un choque de camisetas estéticamente lindas a elección del Post–, que tiene un diseño geométrico de fondo verde y pintas azules.