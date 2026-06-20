Liga Uruguaya: Peñarol ganó y quedó a un partido de ser campeón

Con gran rendimiento de Joaquín Rodríguez, el carbonero colocó un parcial de 23-1 en el momento cumbre para terminar ganando 80-71.

Peñarol ganó 80-71 y ahora lidera la serie 3-2, quedó a un partido de coronarse campeón, la primera oportunidad la tendrá el lunes en la sexta final, que también irá en el Antel Arena.

Final en gran nivel

El primer tiempo fue de los más lindos de la serie. Peñarol inició con un parcial de 7-0, pero más allá de lo numérico, marcó el arranque con intensidad defensiva. A Aguada lo rescataron los triples, 5/8 en el primer cuarto, no hay defensa que pueda con eso. Federico Pereiras volvió a dañar cuando las ayudas se cerraron con las caídas de Luis Santos. Ofensivamente la producción colectiva del rojiverde fue buena y además gozó de los 11 puntos de Jordan Williams que suplieron las unidades que faltaron de Donald Sims.

Al carbonero le dio de comer la presión en toda la cancha, cuando no estaba en colectivas estiró la defensa en ambos cuartos, robó en primera línea y convirtió fácil. Cuando los de Leandro García Morales dominaban, Santiago Vidal tomó el control del trámite con puntos y asistencias que mantuvieron al aguatero. El segundo cuarto tuvo muchas faltas y, por tanto, se volvió una competencia de libres. Aguada se fue 49-45 arriba al descanso largo.

La presencia de Joaquín Rodríguez se llevó las miradas

Los ojos estuvieron posados en Joaquín Rodríguez, jugador de selección e identificado con Aguada, que fue campeón con el rojiverde. La hinchada lo recibió con un par de banderas. Una de ellas decía: “tu padre te educó, vos lo traicionaste”, ya que Nazar también pasó por la institución de la avenida San Martín en su carrera deportiva.

Para Joaquín hubo silbidos durante la presentación olímpica y cuando ingresó. Su primera entrada no fue buena, pero en la segunda aportó dos triples importantes para sumar al goleo de su equipo que fueron muy festejados por los parciales aurinegros.

Leandro García Morales, el 19 de junio, en el Antel Arena. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Debut y MVP

En el tercer cuarto fue puro nerviosismo, otra vez los dos entraron rápido en colectivas y, además, Peñarol sufrió que Emiliano Serres y Gabriel Jaú llegaron a cuatro faltas. El carbonero falló en situaciones de bandejas o incluso una volcada por parte de Martín Rojas. Con diez unidades de Williams en el chico y el primer tiro de campo anotado por Sims, el rojiverde sacó la máxima de doce.

En los segundos finales, el aurinegro tuvo dos bombas fundamentales: triples de Rodríguez y Véscovi para ponerse a seis de cara al último. Puso la misma cantidad de puntos en ese tramo que lo que había convertido en el resto del tercero.

La ráfaga de los de García Morales siguió en el período final, siete puntos más de forma consecutiva para completar un 13-0 y pasar por mínima. En todo ese pasaje, tomó las riendas de las ofensivas el debutante Rodríguez, que además de colocar dos triples, generó ventajas para todos sus compañeros, liderando a Véscovi a tiros abiertos.

La forma de sancionar los contactos por parte de la terna hizo que empezara temprano el desfile, Pereiras fue el primero en salir por quinta mientras que Peñarol quedó con cuatro basquetbolistas comprometidos.

Aguada metió un punto en los primeros siete minutos del último cuarto y eso, en una final, es una ventaja enorme. El parcial fue de 23-1 para sacar diez a falta de poco menos de tres minutos.

El rojiverde intentó pero no tuvo físico ni juego para traerlo Y Peñarol lo terminó liquidando gracias al gran nivel colectivo en defensa y a la calidad de Rodríguez que terminó con 17 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Más allá de los números, se adueñó del equipo en el peor momento del carbonero, solo con una práctica junto a sus nuevos compañeros, más allá que con varios comparte en la selección.