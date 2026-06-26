Luis de la Fuente: “Uruguay va a ser un partido difícil y muy duro”

El técnico de España, Luis de la Fuente, utilizó la conferencia previa al partido ante Uruguay para reafirmar la confianza en su selección y reconocer públicamente la exigencia que implica enfrentar a Uruguay. El seleccionador insistió en que el cierre del grupo no admite relajaciones porque “Uruguay va a ser un partido difícil y muy duro”, remarcó, ya que, según su lectura, exigirá una versión incluso mejor de la que mostró su equipo en la segunda fecha ante Arabia Saudita.

En su análisis, De la Fuente se detuvo en la dimensión histórica de la celeste. Recordó la trascendencia de Uruguay en los mundiales y subrayó que la camiseta celeste “siempre compite bien”, más allá del momento puntual o de los nombres propios. El respeto no se limitó a la tradición, sino que el técnico volvió a elogiar el trabajo de Marcelo Bielsa, a quien ha definido como un entrenador de referencia, capaz de construir equipos intensos, agresivos y organizados. Para el español, la combinación entre esa impronta y el carácter uruguayo convierte el partido en una prueba de máximo nivel para la roja.

La conferencia le sirvió también para darle confianza a su equipo frente a las críticas que surgieron tras el empate del debut. De la Fuente defendió el recorrido reciente, cuestionó la facilidad con la que se instala la duda alrededor de la selección y sostuvo que el equipo dio la respuesta que se le pedía en el segundo encuentro. Habló de una España que “sabe competir” y que necesita demostrarlo de forma sostenida, especialmente en partidos como el que se viene en Guadalajara.

En el plano individual, el entrenador volvió a reivindicar la figura de Mikel Oyarzabal como 9. De la Fuente ya había explicado que el capitán de la Real Sociedad entiende la profundidad y los espacios como pocos, y que su aporte va más allá del gol porque aporta movilidad, asociaciones y lectura del juego para abrir líneas defensivas. Frente a las dudas sobre si es el delantero centro ideal para esta selección, el técnico insistió en que se trata de un futbolista total, central en su libreto ofensivo.