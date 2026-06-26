Marcelo Bielsa: “La disposición para disputar cada pelota va a ser máxima”

El técnico defendió el rendimiento de Uruguay pese a los dos empates, sostuvo que el equipo generó méritos suficientes para ilusionarse y planteó el duelo ante España como una final en la que “ningún detalle puede no considerarse”

Marcelo Bielsa habló en el estadio de Guadalajara en el día previo al trascendental partido contra España por el grupo H. El técnico celeste dijo que el partido contra España es para Uruguay una final en la que “ningún detalle puede no considerarse” y donde “la disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima”. Lejos de eludir el contexto del magro camino celeste hasta ahora, con dos empates y la obligación de ganar, Bielsa enmarcó el encuentro como un examen total de concentración, intensidad y fidelidad a una idea que, según él, todavía no dio su mejor versión en este Mundial.

Ante la consulta sobre cómo puede ilusionarse el hincha uruguayo “con lo que ha visto hasta el momento”, Bielsa se plantó. El argentino se refirió a la pregunta y contestó que “queda por sentado que lo que vio no permite ninguna expectativa positiva. Yo no comparto ese punto de vista”. Recordó que contra Arabia Saudita el equipo “creó 15 situaciones de gol” y que frente a Cabo Verde, “que venía de empatarle a España”, Uruguay generó “el doble de situaciones de gol” que su rival y “mereció ganar el partido”. Para Bielsa, los goles encajados “no fueron producto de la capacidad de desequilibrio” del adversario. Luego, volvió a marcar la diferencia con la pregunta: “Usted ve seis puntos sobre dos y se desilusiona. Yo veo matices que me permiten imaginar que vamos a competir”.

Cuando le preguntaron qué tiene que mostrar Uruguay para que él se sienta representado, respondió con la claridad que acostumbra: “Dinámica, protagonismo, posesión, recuperación rápida”. Y admitió que ante Arabia “concedimos un tiempo” y que con Cabo Verde hubo “altibajos”. El desafío es sostener ese plan ante “un rival decididamente superior a los dos anteriores”, dijo el técnico.

En el plano físico, Bielsa aseguró que las diferencias “fueron muy amplias a favor de Uruguay” en los dos partidos previos. Reconoció que Guillermo Varela recibió “cargas de trabajo más leves” que el resto por precaución, pero consideró que el rendimiento físico “no es un obstáculo” para el equipo. Sobre las críticas a la supuesta falta de rebeldía, fue tajante: no vio un Uruguay que “no se revela”, aunque sí admitió que al encajar goles el equipo necesitó una “pausa” para recomponer la actitud.

Respecto de España, definió su juego como “asociativo”, con la creación como prioridad, y sostuvo que una de las mejores formas de defender será “lograr que el rival disponga de menos tiempo del balón”. Sobre Lamine Yamal, habló de un futbolista “desequilibrante y decisivo” que tendrá “pleitos” individuales y ayudas constantes. Y resumió la idea de fondo: España “es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota”. Uruguay intentará que el partido se parezca a esa teoría.

Palabra de Aguirre

Rodrigo Aguirre fue la voz de los jugadores. El delantero insistió en la confianza interna del grupo pese al golpe que significaron los dos empates y dejó un mensaje claro: “Estamos muy confiados. Puertas adentro nos miramos a la cara todos y nos decimos las cosas que nos tenemos que decir. También vemos el plantel que tenemos. Nos miramos todos a la cara y sabemos que podemos”, afirmó, subrayando la idea de un equipo que mastica la autocrítica sin perder la convicción. En esa dirección, dijo que “estamos muy motivados, con mucha confianza en nuestro trabajo y en lo que somos como equipo”.

Sobre la marcha del equipo en particular, el centrodelantero comentó que “no esperábamos el empate ante Cabo Verde y Arabia, se siente ese golpe al no conseguir lo que queríamos”, dejando en claro que el plantel es consciente de lo que está en juego. Sin embargo, eligió pararse del lado de la reacción más que del lamento, con la vista puesta en una oportunidad de reivindicación inmediata ante un rival de jerarquía. Sobre España, sostuvo que es “un grandísimo rival. Históricamente, sabemos que juegan bien al fútbol y son candidatos. Es un partido difícil, somos conscientes”.