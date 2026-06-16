Marcelo Bielsa lamentó el empate de Uruguay: “Debimos superar al rival”

Tras el 1-1 con Arabia Saudita en el debut mundialista, el técnico y varios jugadores de la selección uruguaya compartieron sus primeras sensaciones.

Uruguay empató 1-1 en el arranque del Mundial, un partido que empezó perdiendo en un complicado primer tiempo en el que le costó llegar con claridad al arco rival. En el segundo tiempo fue un monólogo de ataque celeste, pero el arquero Mohammed Al-Owais fue la figura del partido y tapó todo lo que llegó a su arco, con la única excepción de un rebote que le quedó a Maximiliano Araújo, a diez minutos del final, para rescatar el empate celeste.

Marcelo Bielsa habló en los instantes posteriores al partido. Con extrema brevedad, sacó las conclusiones que luego replicaron todos los futbolistas: hizo autocrítica por la “escasa movilidad” del equipo en el primer tiempo y consideró que en la segunda mitad “se debió convertir”, teniendo en cuenta las numerosas chances creadas. “Debimos superar al rival”, puntualizó, “este partido teníamos que ganarlo”.

El autor del gol uruguayo en el debut, Maxi Araújo, dijo que personalmente no se sintió muy bien en el primer tiempo, pero destacó lo hecho en el complemento: “Hicimos un grandísimo segundo tiempo y eso es lo que hay que intentar repetir”. También celebró la anotación: “Un gol ayuda mucho”, dijo, y destacó las decisiones de Bielsa al afirmar que “los cambios le dieron mucha fortaleza al equipo”.

En la misma línea habló el que hoy fue capitán de Uruguay, Federico Valverde: “En la segunda parte cumplimos más con todo lo que pedía el entrenador”, dijo el 8, que también agradeció de corazón a toda la gente por el apoyo, ya que el público celeste llenó el Hard Rock Stadium de Miami.

Federico Viñas fue uno de los grandes protagonistas en el ataque de Uruguay, especialmente en el juego aéreo, en el que tuvo varias chances. “El bloque defensivo de ellos era bastante bueno”, consideró. “Tuvimos mucha movilidad en el último tramo del partido y tuve algunas chances, pero nos encontramos con que el arquero tuvo una buena noche hoy”, resumió.

Por su parte, Nicolás de la Cruz, que entró en el segundo tiempo en lugar de Manuel Ugarte, dijo que el partido “fue intenso y complicado”. “Intentamos fortalecer nuestras mejores armas en el segundo tiempo y merecimos un poquito más. Vamos por buen camino; es el debut, ahora a corregir y pensar en lo que viene”, expresó.

Agustín Canobbio, otro que tuvo minutos desde el banco, afirmó que “la Copa está muy pareja y todos tienen jugadores desnivelantes”. “Lo que nos tiene que quedar es la imagen del segundo tiempo”, recalcó.