Plantel de Peñarol, el 22 de junio, durante los festejos por el Campeonato de Liga Uruguaya 2026, en el Antel Arena.

Peñarol había sido campeón por última vez en el Federal de 1982 y al año siguiente se coronó en el Sudamericano. Todo esto, con el legendario Víctor Hugo Berardi como entrenador. Durante años no estuvo afiliado a la Federación Uruguaya de Basket-Ball, hasta su retorno en 2018. Buscó el título de todas las formas posibles, contrató jugadores de alto nivel para el básquetbol uruguayo y llegó a dos finales. La tercera fue la vencida.

Justicia absoluta: fue el mejor equipo del año de principio a fin, tuvo en Santiago Véscovi al mejor jugador del torneo y en Skyler Hogan al mejor extranjero. Para cerrar, llegó Joaquín Rodríguez como frutilla de la torta. Leandro García Morales, enorme ganador como jugador, se consagró en su primera temporada como entrenador en jefe con la obtención del título de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

La dosis justa de sufrimiento

Peñarol salió decidido a marcar la cancha con las características con las que dominó la serie: intensidad defensiva, correr la cancha y dominar el rebote ofensivo. En el primer cuarto tomó cinco rebotes en ataque y los transformó en diez puntos de segunda oportunidad. El equipo de García Morales movió el balón con agilidad y, como contrapartida, la rotación defensiva de Aguada nunca llegó a tiempo a los ajustes. Skyler Hogan llevó el goleo y fueron buenos los ingresos de Martín Rojas y Joaquín Rodríguez.

El primer cuarto, en el que no hubo buenos porcentajes de triples para ninguno de los dos, terminó con el carbonero diez tantos arriba. Con la misma fórmula llegó a sacar 15 de diferencia cuando promediaba el segundo chico. La diferencia en el juego era incluso mayor que la que indicaba el marcador. El rojiverde no encontraba caminos para dar vuelta el resultado.

La solución llegó con una defensa en zona que le permitió cambiar la dinámica. Desde la energía de atrás, hubo dos bombas consecutivas adelante. Peñarol entró en colectivas y, desde la línea, el aguatero también sumó. Donald Sims, bien controlado, fue más agresivo para atacar por el centro; no siempre pudo terminar con su tiro, pero empezó a generar juego para sus compañeros, y triples de Agustín Zuvich, Rodríguez y Jordan Williams castigaron los ajustes. En un abrir y cerrar de ojos, con aspectos puntuales en los que dio un paso adelante, el elenco de Leandro Taboada se puso a mínima para el segundo tiempo: 54-53.

La mala noticia para Aguada fue la lesión muscular de Santiago Vidal, que siguió jugando pero estaba sentido en el posterior de una pierna.

Joaquín Rodríguez, de Peñarol, durante la sexta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol ante Aguada, el 22 de junio, en el Antel Arena. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Arranque ideal y a festejar

El segundo tiempo empezó con tres rebotes de ataque consecutivos tomados por Peñarol, tres doble y falta, y, luego, una bomba de Emiliano Serres. Parcial de 13-0 en un minuto y medio; además, Aguada en colectivas.

Desde ese momento, el control volvió a Peñarol, que en varios pasajes se floreó atacando desde el pick and roll. Hogan mantuvo porcentajes brillantes en ofensiva y lideró, desde el goleo, a un equipo que tuvo varias manos para anotar.

La diferencia en juego fue grande y esta vez no hubo ningún tipo de reacción. Aguada se gastó el combustible en el primer tiempo y nunca pudo volver al juego después de ese arranque fatal del complemento. Los centímetros de Luis Santos fueron el forzado argumento que no pudo sostenerse solo.

La gente de Peñarol disfrutó con varios minutos de anticipación. En la cancha todo estaba laudado: triunfo carbonero y campeón tras ganar la serie 4-2.