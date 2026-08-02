Ciclismo: Silva y Fagúndez corrieron en País Vasco

Luego del Tour de Francia y como preparación para la Vuelta a España, que comenzará el 22 de agosto, continúa la temporada en el ciclismo europeo. Habituales en las mejores competencias, Thomas Silva y Eric Fagúndez coincidieron en País Vasco, aunque en carreras distintas. El del Astana corrió el sábado en la prestigiosa Clásica de San Sebastián, mientras que el domingo fue el turno del corredor del Burgos Burpellet BH en el tradicional Circuito de Getxo.

La Donostia Klasikoa quedó, una vez más, en manos del belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que hizo historia al conseguir su cuarto triunfo en la carrera y marcar un récord absoluto. El campeón olímpico y recientemente segundo en el Tour de Francia sufrió un pinchazo a mitad de recorrido, pero logró regresar al grupo de favoritos y terminó resolviendo la prueba en un sprint mano a mano frente al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), después de hacer una buena selección de corredores en la trepada a Murgil. Silva, que venía de un doblete histórico en Ordizia y Castilla y León, completó los 221 kilómetros en el lugar 38, a 6:21 del ganador. El más destacado de su equipo fue el italiano Christian Scaroni, que entró cuarto a 29 segundos del ganador.

Prácticamente 24 horas después, el pelotón se trasladó a Getxo, donde el eritreo Natnael Tesfatsion (Movistar) se convirtió en el primer ciclista africano en inscribir su nombre en el palmarés de la clásica vizcaína. Tesfatsion se impuso en el sprint de un trío que completaron los españoles Pau Miquel (Bahrain Victorious) y Álex Aranburu (Cofidis), como es habitual en la subida final a Arkotxa. Fagúndez tuvo una actuación destacada, al cruzar la meta en la decimotercera posición, a solo nueve segundos del vencedor, dentro del segundo grupo.

En los próximos objetivos, Silva volverá a ponerse la celeste en los Juegos Odesur, una de las grandes citas de su temporada y donde buscará la medalla de oro, antes de encarar las clásicas italianas que restan en el calendario europeo con el Astana. Fagúndez, por su parte, podría haber disputado su última carrera con el Burgos, ya que todo indica que en los próximos días se oficializará su llegada al Caja Rural-Seguros RGA, equipo en el que espera seguir proyectando su progresión.