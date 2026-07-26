Tadej Pogačar ganó su quinto Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 terminó por confirmar que Tadej Pogačar es uno de los grandes ciclistas de la historia. El esloveno volvió a imponerse en la carrera más importante del calendario y sumó su quinta victoria, una cifra que lo ubica en la misma línea que Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. A los 27 años, su dominio no solo se sostiene, sino que proyecta continuidad. Por su edad, todo indica que tiene por delante varias oportunidades para convertirse en el máximo ganador de todos los tiempos.

Dejando de lado el triunfo del esloveno, la general dejó a Remco Evenepoel en segundo lugar, lo que se puede traducir como su mejor Tour. El campeón olímpico confirmó que puede competir durante tres semanas al máximo nivel y se consolidó como uno de los grandes rivales de Pogačar para las próximas ediciones. Nadie le puede sacar el mérito del segundo lugar –demostró que en las etapas de montaña ha mejorado muchísimo–, pero hay que agregar que cuando el belga accedió a ese puesto fue por el abandono de Jonas Vingegaard, quien tuvo un accidente y debió bajarse de la bicicleta.

Detrás, Isaac del Toro protagonizó otro de los grandes hitos de la edición. Con 22 años y en su debut, el mexicano se metió en el podio y se convirtió en el primero de su país en lograrlo, una actuación que lo instala entre las figuras emergentes del pelotón internacional.

En las clasificaciones paralelas también hubo actuaciones destacadas. Richard Carapaz logró lo que se propuso: su victoria en la montaña con una tercera semana ofensiva, que incluyó su conquista en Alpe d’Huez, clave para asegurar el maillot de lunares. Mads Pedersen, en tanto, se adueñó del verde gracias a su regularidad y peso en los sprints.

La carrera se cerró con un triunfo de Mathieu van der Poel, en una última jornada que sirvió de marco para la consagración de Pogačar y, como siempre, para ver un recorrido espléndido del pelotón por París. El esloveno, además de la general, sumó cinco etapas y encadenó su tercer Tour consecutivo, un dominio que ya lo instala, sin discusión, en la historia grande del ciclismo.