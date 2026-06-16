Hervé Renard, durante un partido entre Arabia Saudita y Jordania en el estadio Al-Bayt en Al-Khor (archivo, diciembre de 2025).

Será el tercer Mundial para el director técnico que ya estuvo en Marruecos y Arabia Saudita.

Túnez sorprendió al cesar a su entrenador luego del debut con derrota 5-1 ante Suecia en el Mundial 2026. Sabri Lamouchi salió del cargo habiendo dirigido un encuentro solamente. Además de los aspectos deportivos de la decisión, también hubo algunos disciplinarios, que involucraron al hijo del director técnico saliente con uno de los dirigentes de la federación tunecina.

Mondher Kebaier parecía quedar al mando como interino por la fase de grupos, pero finalmente llegará el francés Hervé Renard. Estuvo en Arabia Saudita hasta el 17 de abril, había clasificado a los asiáticos al Mundial 2026, los caminos de la vida lo llevaron a dirigir a otra selección en la cita máxima.

Será el tercer Campeonato del Mundo, luego de ser el director técnico de Marruecos en Rusia 2018 y de Arabia en el torneo disputado en Qatar 2022, donde sorprendió venciendo a Argentina en el debut.

Túnez volverá a jugar el domingo a la 1.00 de la mañana contra Japón y cerrará su participación en fase de grupos frente a Países Bajos el 25 de junio, a las 20.00. Los africanos están complicados para acceder a la siguiente fase por la diferencia de gol adversa.

La selección tunecina está jugando su séptimo Mundial y nunca pudo superar la primera ronda del torneo. Su primera participación fue en Argentina 1978.