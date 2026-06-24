Uruguay escondió las cartas y Bielsa mantiene incógnitas contra España

Marcelo Bielsa durante el entrenamiento, el 23 de junio, en el Complejo del Fairmont, Mayakoba Playa del Carmen, México

La celeste entrenó a puertas cerradas en el Mayakoba Training Center; este jueves será el último entrenamiento, antes de volar a Guadalajara.

La selección uruguaya practicó este miércoles en el complejo de Mayakoba a puertas cerradas, en una práctica que, por la metodología de trabajo que viene teniendo el entrenador, es clave, porque suele ser la jornada en la que Marcelo Bielsa termina de perfilar el equipo titular. Sin acceso para la prensa, las señales sobre la oncena son mínimas y las dudas se mantienen.

Lo que sí parece firme es la estructura base. Uruguay repetiría el 4-3-3 habitual, con eventuales retoques de nombres y funciones para adaptarse a un rival de la jerarquía de España. En esto último podemos apoyarnos para decir que, si Uruguay tiene que jugar sin la pelota, la fórmula se parecerá a un 4-1-4-1, con el volante central retrocediendo como tapón y con los extremos ayudando en la zona del mediocampo.

Una de las variantes que gana fuerza es la inclusión de José María Giménez al centro de la defensa. Si esto se da, Mathías Olivera pasaría al lateral izquierdo, saliendo Juan Manuel Sanabria con un objetivo táctico definido: reforzar la marca por el sector donde jugará Lamine Yamal, una de las principales armas ofensivas del conjunto español, zurdo y habilidoso que juega por derecha a pie cambiado.

En el mediocampo también hay incógnitas. Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz pelean por un lugar para acompañar a Rodrigo Bentancur y Federico Valverde. Por las características del partido, Ugarte ofrece más garantías de recuperación, equilibrio y cobertura defensiva, aunque Bielsa ha demostrado varias veces que no siempre elige el camino más previsible.

La otra duda importante está en la delantera. Todo indica que Federico Viñas mantendría su lugar como centrodelantero, respaldado por su buena actuación en el debut frente a Arabia Saudita. Sin embargo, su flojo rendimiento ante Cabo Verde le abre una chance a Darwin Núñez.

Tampoco está del todo confirmada la situación del arco. Fernando Muslera quedó marcado por su incidencia en los goles recibidos ante Cabo Verde y habrá que ver si Bielsa decide sostenerlo o darle la titularidad a Sergio Rochet.

A días del trascendental partido, el probable equipo celeste se mueve entre estas opciones: Muslera o Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Josema Giménez y Olivera; Ugarte o De la Cruz, Bentancur y Valverde; Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo y Viñas o Núñez.

Uruguay volverá a entrenar el jueves por la mañana. Luego del mediodía, sobre las 15.00 hora local, la delegación viajará hacia Guadalajara, donde quedará concentrada de cara al partido. El vuelo durará unas dos horas y media y, a la llegada, están previstas conferencias de prensa de Bielsa y la de un futbolista ante los medios, todavía no confirmado.