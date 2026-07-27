Alemán se coronó campeón del Torneo Apertura de Handball

El Colegio Alemán se coronó campeón del Torneo Apertura del Handball uruguayo al vencer 28-25 a Pontevedrés, el actual campeón federal.

El ganador empezó pegando primero y los gallegos reaccionaron, generando un entretenido primer tiempo con varios momentos de tanto a tanto y un parcial de 12-11 previo al descanso. El segundo tiempo siguió en esa línea, y fue de a poco que los dirigidos por Juan Abdala encontraron la fórmula del éxito con Alfonso de Rossa, el responsable de finalizar las buenas acciones colectivas, mientras que los rivales daban pelea.

Pontevedrés no estuvo fino en el ataque, con imprecisión de cara al gol, generando una presentación distinta a la de los partidos anteriores y muy alejada a la performance de la Copa Libertadores, en la que obtuvieron tres triunfos (ante Ballester, Triunfo y Scuola Italiana). Los capitaneados por Bruno Méndez en la jornada de ayer, por la ausencia de Diego Falabrino –que está trabajando como ayudante técnico en el Mundial sub 18 femenino– tuvieron además muchas pérdidas de balón.

La paridad se esfumó al final y el partido se quebró a favor de Alemán. De Rossa terminó de consolidarse como el mejor jugador de la noche con siete aportes, acompañado muy bien por Faustino Martin para convertirse en los que más incomodaron a los de Felipe Rebella, y se les sumó Sebastián Vecino con las siete unidades que marcó al anotar varios penales, mientras que el máximo anotador de Pontevedrés fue Bruno Méndez con seis goles.

El partido sirvió como instancia previa a un ciclo de trabajo en conjunto que comienzan esta semana la mayoría de los jugadores de ambos equipos y varios de los integrantes del cuerpo técnico. Hace algunos días la Federación Uruguaya de Handball dio a conocer la lista oficial de la Selección Uruguaya Senior Masculina que representará al país en los Juegos Suramericanos Odesur Rosario 2026 del 12 al 26 de setiembre en Argentina.

El listado está integrado en su mayoría por nombres de ambos equipos: Alfonso de Rossa, Faustino Martin, Juan Anández, Luis Navarrete, Matías Echeverry y Sebastián Vecino por Alemán y Bruno Méndez, Diego Falabrino, Facundo Lima, Gabriel Chaparro, Giovanni Capello por Pontevedrés, a quienes se suman Maximiliano de Agrela de Scuola Italiana, Joaquín Tapia de Universitario de Argentina y Cristhian Rostagno de Esplugues de España. El cuerpo técnico está encabezado por Héctor Sintas, que trabajará junto con Felipe Rebella como ayudante técnico, Diego Domínguez como preparador físico, Nicolás Sintas como videoanalista y Juan Zaragoza como médico del plantel.

Los Juegos Odesur representan uno de los principales objetivos de la temporada para la selección masculina, que buscará competir al máximo nivel frente a las mejores selecciones del continente y continuar consolidando el crecimiento del handball uruguayo en el escenario internacional. Además, son la preparación para el Mundial de 2027 que se disputará en enero en Alemania.