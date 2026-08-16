A pesar del terrible estado actual del fútbol brasileño, hay un título que no nos pueden quitar. Llevamos 24 años sin ser campeones del mundo, y entre clubes son otros 14 años de sequía. Pero el orgullo de tener el peor equipo del mundo no nos lo pueden quitar.

A pesar de lo que se dice, Íbis sigue siendo el peor equipo del planeta: Mauro Shampoo, ese récord todavía pertenece a tu club. Íbis, equipo oriundo de Paulista, en el interior de Pernambuco, está en el Libro Guinness de los Récords porque en cuatro años, de julio de 1980 a junio de 1984, estuvo 55 partidos sin ganar, una cifra histórica: 48 derrotas y siete empates.

Sin embargo, circulan rumores de que Alto Perú, de Montevideo, ha superado esa marca, y varios artículos de prensa afirman que el club del barrio Malvín Norte ha superado con creces ese récord. Según medios de comunicación de Uruguay, Argentina y Brasil, los sangre y luto no han ganado desde julio de 2019. ¡Siete años! En total, han disputado 76 partidos oficiales sin una victoria, acumulando 14 puntos, es decir, 14 empates y 62 derrotas en ese período. Una hazaña impresionante.

Pero, como periodista, no pude resistirme e investigué. Según la información disponible, la última victoria de Alto Perú fue en julio de 2019, un triunfo 5-2 sobre Artigas. Luego, revisando año por año, se puede observar que el 26 de junio de 2022 Alto Perú derrotó a Progreso de Estación Atlántida 3-2 por la Copa Uruguay. De ese partido hasta acá, el equipo ha jugado 38 partidos –muchos menos que los 55 partidos sin victoria de Íbis–, acumulando 31 derrotas, seis empates y una victoria por incomparecencia (seamos realistas, una victoria por W. O. no cuenta, ¿verdad?).

Los sangre y luto, sin embargo, ostentan otro récord. Desde 1996, el equipo de Malvín Norte ha sido dirigido por el mismo entrenador. Así es; durante exactamente 30 años solo un hombre ha estado al mando. En una especie de situación inversa a la de Alex Ferguson –el escocés dirigió a Manchester United durante 26 años y medio–, José Luis de La Quintana es a la vez entrenador y presidente del club. Alto Perú puede presumir de ese título: el de entrenador con más años al frente de un equipo en el mundo.

Sin embargo, el título de peor equipo del mundo sigue perteneciendo a Íbis. Muy brasileño, sin duda.