Buscando el sueño Mundial: Uruguay jugará un partido clave ante Argentina

El equipo de Gerardo Jauri está invicto y enfrenta a un rival directo en el sueño de llegar al torneo de selecciones de Qatar 2027.

Con el Mundial de fútbol en la agenda diaria, aparece el Mundial de básquetbol como un sueño a alcanzar. Pateando la pelota es un fracaso volver en primera rueda, cuando el balón se tiñe de naranja la ilusión de estar ya es suficiente. En ese camino va Uruguay.

El equipo dirigido por Gerardo Jauri ganó los cuatro partidos que jugó en las Eliminatorias. El andar perfecto anima a pensar en la clasificación, pero el trecho por recorrer todavía es largo y los recursos humanos nunca son suficientes para subestimar a nadie; menos si se viene Argentina con todo su potencial.

La ventana propone dos partidos en el Antel Arena para cerrar el grupo D. Uruguay ya está clasificado a la siguiente instancia, pero los puntos se arrastran y sumar lo máximo posible es sinónimo de acercarse al sueño.

El jueves a las 22.10 el oponente será Argentina y el domingo a las 18.40 Cuba, que ya está eliminado. Sumar un triunfo ya es muy bueno, los dos marcarían el andar perfecto.

Una vez que culmine esta etapa, Uruguay, Argentina y Panamá formarán un nuevo grupo con los tres clasificados del grupo B, jugando de local y visitante solamente con los rivales que no enfrentaron hasta el momento. Los tres mejores de esa nueva zona clasifican al Mundial; el mejor cuarto también, pero para entrar en esas comparativas falta mucho.

Hasta el momento, el único país con presencia asegurada para enfrentar a la celeste es Canadá. Entre Puerto Rico, Jamaica y Bahamas saldrán los otros dos oponentes.

Con la sangre en el ojo

Uruguay le ganó cómodo a Argentina en Buenos Aires, vienen con la sangre en el ojo y con el máximo potencial. Pablo Prigioni, entrenador de la albiceleste, trae a todos los cracks que andan por el planeta y está bien, necesitan el punto. Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Leandro Bolmaro, Nicolás Laprovíttola y más; con todos ellos hay que chocar.

En la lista de Gerardo Jauri sigue siendo baja Agustín Ubal, que no formó parte del proceso y en el futuro cercano tampoco lo hará. Está cerca de fichar por el Barcelona, siendo uno de los mejores basquetbolistas celestes del momento. De los convocados, están en duda Bruno Fitipaldo y Luciano Parodi, ambos arrastran lesiones de desgarros del final de temporada en sus clubes. El base que dejó recientemente Nacional tiene más chances de estar presente, se los esperará todo lo que sea necesario.

Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Martín Rojas, Joaquín Rodríguez, Nicolás Hueso Martínez, Mateo Bianchi, Gonzalo Iglesias y Pablo Gómez son número puesto. De la presencia de los lesionados dependerá quiénes son los jugadores para completar el roster.

Lo que es seguro es que Uruguay va a defender intenso, cambiar en las cortinas directas, tratar de anotar de corrida y apelar a buenos porcentajes de tres puntos. Desde que Jauri volvió a la selección nadie lo vapuleó, ni siquiera Brasil o Estados Unidos en la Americup.

La ilusión está latente y el jueves hay un capítulo más.