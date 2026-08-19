Hubo cambios en el calendario de arranque de la Copa AUF Uruguay

El calendario de inicio de la Copa AUF Uruguay se sigue acomodando, luego del lanzamiento oficial y el sorteo que determinó los grupos de la primera fase eliminatoria, que disputarán los equipos profesionales de la competencia.

La mesa ejecutiva del torneo actualizó este miércoles la programación de la primera fecha, que se jugará entre la última semana de agosto y la segunda de setiembre, siempre con partidos entre semana. La copa arranca en fecha patria, el próximo martes 25 de agosto; con los últimos cambios, será otro el partido inaugural, el único de ese primer día.

La primera actualización fue el cambio de horario para el partido entre Nacional y Albion, que se jugará el jueves 27 en el Gran Parque Central un poco más temprano de lo previsto, a las 18.15 y no a las 20.00, para no pisarse con el partido que la selección uruguaya de básquetbol juega ese mismo día, a las 20.10, por Eliminatorias en el Antel Arena.

El choque entre Boston River y Colón, fijado inicialmente como uno de los partidos del arranque del día 25 de agosto, fue reprogramado para el 9 de setiembre, a las 17.30, en el Campeones Olímpicos de Florida. Un cambio similar sufrió el partido entre Cerro y Cerrito, en el Tróccoli, que antes iba a ser el partido inaugural de la copa y ahora se pasó para el 10 de setiembre. De este modo, el 25 solo quedó estipulado el duelo entre Defensor Sporting y Rentistas, que dará inicio oficial a la competencia, desde las 18.15 en el Franzini.