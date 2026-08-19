Es un club recién ascendido que tiene 50 años y por primera vez jugará en la máxima categoría.

Darwin Núñez tiene equipo, jugará a préstamo por un año en Al Diriyah, club recientemente ascendido a la primera división de Arabia Saudita. Si bien el delantero tenía opciones de Europa, fundamentalmente del fútbol de Turquía, tomó esta opción para mantener su salario, que lo continuará pagando Al Hilal, club con el que tiene contrato hasta 2028.

Al Diriyah es un club de 50 años que jugará por primera vez en la máxima categoría. El 12 de julio de 2024, el Ministerio de Deportes de Arabia Saudita transfirió oficialmente la propiedad del equipo a una empresa del Fondo de Inversión Pública del país asiático. En tierras árabes se busca privatizar y profesionalizar los clubes deportivos del país antes de 2030. De hecho, la directiva de esta institución es presidida por el príncipe Khalid bin Mohammed.

Si bien es un recién ascendido que tiene como premisa mantenerse en primera división, está incorporando jugadores de buen nivel. Además de Núñez, llegó el golero Nikola Vasilj, de 30 años, titular con Bosnia-Herzegovina en el Mundial; el zaguero congoleño Chancel Mbemba, que también mostró buen nivel en la Copa del Mundo y además fue noticia por la cantidad de registros oficiales distintos de su nacimiento: 1988, 1990, 1991 y 1994, por lo que no hay certeza absoluta sobre su edad. También se sumó el volante senegalés Idrissa Gueye, tres veces mundialista.

Darwin se formó en Peñarol, luego pasó a Almería, de España; ahí lo compró Benfica, de Portugal; llegó a su punto máximo de su carrera en Liverpool, de Inglaterra, y más tarde llegó a Al Hilal, de Arabia Saudita.

Al Diriyah perdió 4-1 con Al Nasr de Cristiano Ronaldo por los treintaidosavos de la Copa del Rey de Campeones. Por la liga principal de su país debutará el próximo viernes frente a Al-Hazm.