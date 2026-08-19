Ahora enfrentará a San Pablo, que eliminó a Bolívar; por la Copa Libertadores avanzaron Fluminense, pese a la expulsión de Agustín Canobbio, y Estudiantes de Alexander Medina.

Se comenzaron a definir los octavos de final en Copa Sudamericana y Libertadores, con mucha presencia de jugadores y entrenadores uruguayos. Boca Juniors liquidó la serie en Paraguay tras el 3-1 conseguido en Argentina. De visitante goleó 4-0, el tercer tanto fue convertido por el uruguayo Miguel Merentiel, los otros fueron anotados por Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Alan Velazco.

Ahora el xeneize enfrentará a San Pablo, que venció 3-1 a Bolívar tras el empate en la altura de La Paz. Luciano puso en ventaja a los brasileños, pero rápidamente igualó Dairon Moreno. Jonathan Calleri, de penal, y Sabino inclinaron la balanza de manera definitiva. Martín Cauteruccio ingresó a los 88 minutos en la visita.

Copa Libertadores: Estudiantes y Fluminense clasificaron

Estudiantes había empatado con Universidad Católica en La Plata, pero en Chile sacó a relucir la historia y goleó 3-0 para acceder a cuartos de final. Joaquín Correa, que había ingresado por el uruguayo Tiago Palacios, que salió lesionado en el primer tiempo, puso el primero, y los otros dos fueron de Guido Carrillo. En el equipo de Alexander Medina fue titular Fernando Muslera e ingresó en el complemento Gabriel Neves.

Fluminense clasificó en Argentina en un partido para el infarto. Tras el empate en la ida con Independiente Rivadavia, volvió a haber igualdad en Mendoza. Los brasileños jugaron con diez desde los 57 minutos por expulsión del uruguayo Agustín Canobbio. Aun así, se pusieron en ventaja con tanto de Kevin Serna. En la hora hubo penal para los mendocinos, que no fue advertido en el momento, pero que se determinó a través del VAR; Álex Arce puso tablas para ir a la definición desde el punto blanco. Ahí se impuso el equipo de Río de Janeiro 5-4 con dos atajadas fenomenales de Fabio.

Este partido tenía historia. Compartieron fase de grupos y, en la última fecha, Independiente pudo dejar afuera a Fluminense cuando jugó clasificado ante Bolívar. Si perdía en La Paz, avanzaban los bolivianos, pero los argentinos ganaron y le dieron la clasificación al equipo que los terminó eliminando. En el local fue titular Leonard Costa.

La serie entre Tolima e Independiente del Valle se inició ayer tras la suspensión de la semana pasada por el terremoto en Colombia. El equipo que dirige el uruguayo Joaquín Papa se impuso 1-0 de visitante con gol de Arón Rodríguez. En los ecuatorianos estuvo en el banco Juan Viacava.

Dónde ver los partidos del miércoles por Copa Libertadores y Sudamericana

El choque que se roba la atención de esta noche es el de Montevideo City Torque y Tigre en el estadio Centenario a las 21.30. El ciudadano ganó 1-0 en Argentina; en la visita estará el delantero uruguayo Mauro Méndez, mientras que Ramón Cachila Arias es baja por lesión en la rodilla.

A las 19.00, también por Sudamericana, se juega la revancha entre Atlético Mineiro y Bragantino. El local tiene ventaja 1-0 y tendrá en sus filas a Thiago Borbas. En la visita estarán Guzmán Rodríguez, Agustín Sant’Anna, Ignacio Sosa e Ignacio Laquintana.

En Colombia, a las 21.30, Independiente Santa Fe de Pablo Repetto recibe a River Plate de Argentina. En el elenco colombiano estará Franco Fagúndez, mientras que River cuenta con Mauro Arambarri y Giovanni González; Mathías Viña no será tenido en cuenta.

Los tres encuentros de Copa Sudamericana serán televisados en exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.

Por la Libertadores se definen tres series; todos los partidos de ida terminaron 1-1. A las 19.00 Coquimbo Unido va con Platense. En la visita estarán Martín Barrios y Nicolás Diente López. Va por la pantalla principal de ESPN.

A la misma hora hay un partidazo en Asunción, con Cerro Porteño recibiendo a Palmeiras luego del 1-1 de la ida. El local contará con Fabricio Domínguez en el lateral derecho, mientras que en el conjunto brasileño estarán a la orden Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez. Va por ESPN premium.

La jornada se cierra a las 21.30 con el gran choque de brasileños entre Flamengo y Cruzeiro. El elenco de Río de Janeiro tendrá a Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz, mientras que en el azul estará Luciano Rodríguez. Va por ESPN.