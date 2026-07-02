¿Día de candidatas? España y Portugal entran a escena en dieciseisavos

Este jueves es el penúltimo día de dieciseisavos de final y tiene como protagonistas a varias selecciones europeas. Entre ellas, a dos de las que llegaban al Mundial como grandes candidatas y que, después de su fase de grupos, llegan a la ronda de 32 con algunas dudas que se sumaron en el camino. Sobrevuela el fantasma de la eliminación de Alemania y Países Bajos, selecciones poderosas y favoritas que no desplegaron su potencial y naufragaron en el primer escollo de eliminación.

El Mundial todavía espera para ver a la mejor España, que cerró la fase de grupos con triunfo ante Uruguay –y que mantiene su largo invicto–, pero sin haber mostrado el juego y el poderío que se le conoce y se espera desde el título de la Eurocopa 2024. El camino de Portugal fue muy similar —con la diferencia de que le tocó cerrar el grupo ante la firme Colombia— y contiene el condimento adicional —¿morbo?— en torno al “último baile” de Cristiano Ronaldo, que hasta ahora no se sabe si va acompañado por la música del buen equipo lusitano o por el ruido de su indudable afán individual.

España ante Austria en California

El fútbol arranca este jueves a las 16.00, en el Sofi Stadium de Inglewood, California. España llega sin grandes novedades, descontando la lesión de Nico Williams, el joven delantero vasco que señaló a Nicolás de la Cruz como responsable de dicha lesión por una falta que hizo para cortar un ataque sobre el final del partido. Williams ya arrastraba la lesión muscular desde antes del torneo, por eso no había sido titular y había sumado pocos minutos, como lo hizo ante la celeste, y ahora se estima que también puede estar disponible para jugar unos minutos. Es probable que Luis de la Fuente ponga a los mismos titulares que salieron ante Uruguay, aunque puede optar por variantes que ya aplicó durante la fase de grupos, como Pedro Porro en el lateral derecho, en lugar de Marcos Llorente, o Dani Olmo en el medio, en lugar de Mikel Merino. Su gran estrella, Lamine Yamal, está bien y será titular.

Se podría decir que Austria es todavía una incógnita en el torneo. El equipo que dirige el alemán Ralf Rangnick le ganó con comodidad a Jordania en el debut, perdió bien ante Argentina un partido que por momentos pareció que podía conseguir algo más, y después cerró el grupo con el extraño empate 3-3 ante Argelia entre rumores de que había sido acordado para clasificar a ambos. Con Rangnick a la cabeza, la selección austríaca es un equipo combativo, agresivo en la presión, que busca incomodar al rival y no dejarlo jugar, como se vio en sus mejores momentos contra Argentina. Es el juego que cabe esperar ante la roja, con Marko Arnautović esperando arriba su oportunidad de goleador.

Portugal y Croacia chocan en Toronto

Si Portugal dejó dudas en la fase de grupos, las de Croacia no fueron menores. La selección que tiene a sus mejores exponentes —Modric, Kramaric, Kovacic, Perisic— más cerca del retiro que de sus grandes gestas en mundiales anteriores, ganó con lo justo y sin brillar ante rivales “accesibles” (Panamá y Ghana) para llegar a esta instancia. Antes había perdido bien contra Inglaterra por 4-2.

Pero Portugal no es Inglaterra, y los croatas, especialmente aquellos referentes mencionados, tienen experiencia y jerarquía para este tipo de instancias. Si todavía falta ver lo mejor de Modric o de Perisic en el Mundial, será en un juego de estos que lo veremos. Portugal tiene talento de sobra y puede desnivelar en cualquier instante. Todo puede pasar y eso es lo lindo.

Suiza contra Argelia en Vancouver

A la hora que marca el comienzo del viernes por estas latitudes, tiene lugar en Canadá otro duelo entre europeos y africanos. Los suizos, sin ser un equipo de gran jerarquía, han mostrado solidez y firmeza, y llegan a esta instancia invictos, incluyendo una goleada a Bosnia y Herzegovina y un gran triunfo ante el anfitrión, Canadá. Apariciones como las de Johan Manzambi y Breel Embolo en ataque, que se suman a otros nombres ya conocidos del equipo, como Ruben Vargas y el experimentado Granit Xhaka, redondean un equipo que puede complicar a una Argelia que luce mucho mejor en ataque que en defensa.

Arriba, los argelinos tienen a su capitán y figura, Riyad Mahrez, que viene de anotar un doblete en el mencionado juego ante Austria —el último, aparentemente impulsivo en medio de un pacto tácito de no agresión—, como principal arma. Cuentan también con las subidas por izquierda de Rayan Aït-Nouri, jugador del Manchester City, y con la magia de Ibrahim Maza, el habilidoso volante que nació en Alemania pero juega con picardía rioplatense.