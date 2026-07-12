El adiós vikingo: Inglaterra venció a Noruega en el alargue y es semifinalista

Jude Bellingham celebra el segundo gol de Inglaterra frente a Noruega, por los cuartos de final del Mundial 2026, el 11 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con dos goles de Jude Bellingham, el equipo inglés se metió entre los cuatro mejores y espera por un rival entre Argentina y Suiza.

Inglaterra le ganó 2-1 a Noruega en un partidazo de cuartos de final este sábado en Miami. Los vikingos empezaron ganando con gol de Andreas Schjelderup, pero antes del entretiempo Jude Bellingham lo empató con un tanto de alta factura individual.

El propio Bellingham, ya el hombre más importante del Mundial para los dirigidos por Thomas Tuchel, consiguió en el alargue el segundo personal y la ventaja definitiva para los tres leones, que quieren ir por el título y pueden cruzarse con Argentina, si los rioplatenses superan a Suiza en el último juego de cuartos.

Erling Haaland, figura noruega dentro y fuera de la cancha, se despidió sin poder anotar, pero tras un brillante torneo tanto en lo individual, con 7 goles, como en lo colectivo, con la selección que fue una de las gratas sorpresas de la copa y que hoy compitió por lo alto.

Un par de golazos y todo parejo

El ritmo del primer tiempo lo marcó la pausa de hidratación. Antes de la primera interrupción se midieron demasiado. Inglaterra tuvo la pelota y Noruega lo esperó cerrado atrás. El equipo de Tuchel insinuó lo que vendría después, buscando sobre todo a Anthony Gordon, diestro sobre la raya izquierda.

Los vikingos volvieron más decididos a adelantarse y disputar la posesión después de la primera pausa. Inglaterra quiso salir jugando y, por no sacarla cuando las papas quemaban, el central John Stones la perdió y casi le deja el gol servido a Haaland, quien sin embargo no alcanzó a agarrarla. Pero el fondo inglés quedó inseguro. Después Haaland cabeceó fácil entre dos zagueros un centro desde la derecha, aunque le salió a las manos del arquero.

En la siguiente, Noruega atacó por la izquierda. Schjelderup hizo toda la jugada para meter el centro, enganchó para afuera y se perfiló, pero la clavó al segundo palo, cuando la defensa y el arquero eran atraídos por la fuerza de gravedad de Haaland en el medio del área. Golazo inobjetable, intencionalidad aparte.

Por unos minutos, Inglaterra pareció noqueada, pero antes del entretiempo Elliot Anderson -volante recientemente vendido al Manchester City por una cifra récord para un jugador inglés- la bajó con mucha calidad en la mitad de la cancha, con Noruega en salida, y dio inicio a la jugada del empate, que fue otro golazo. Anderson la abrió para Gordon y éste hizo la suya, enganche para adentro y pase para Bellingham cortando hacia el área. El del Real Madrid hizo el resto con suma destreza y categoría: se metió en velocidad al área y la llevó cortita, para sacar espacio y tirar cruzado de zurda.

Hey, Jude

Las últimas del primer tiempo y las primeras del segundo fueron de Inglaterra, que se entusiasmó con el gol y que tuvo a un Gordon y a un Bellingham inspirados. Sin embargo, Noruega reaccionó, y puso a Inglaterra contra las cuerdas en varios tramos.

El arquero inglés Jordan Pickford pareció inseguro también en un par de jugadas, incluyendo otro cabezazo de Haaland que parecía sencillo y que el arquero sacó al córner. De un tiro de esquina vino el segundo de Noruega después de un entrevero en el área, pero fue anulado por una falta previa de Haaland, que el francés Clément Turpin cobró después del llamado desde el VAR.

El cierre de los 90 fue de ida y vuelta y cualquiera pudo ganarlo, aunque Noruega fue más insistente. Le hicieron bien los cambios en ataque a los dos, después de refrescar los punteros con el ingreso de Antonio Nusa y Oscar Bobb en Noruega, y de Bukayo Saka y Eberechi Eze en Inglaterra, todos ellos desequilibrantes y peligrosos.

La gran paridad se rompió en el arranque del alargue. Todo seguía más o menos igual hasta que Morgan Rogers, volante inglés que entró para jugar el suplementario, le pegó desde afuera del área, y Orjan Nyland, el arquero noruego que había sido figura para eliminar a Brasil, dio un rebote al medio que Bellingham, más rápido que la defensa, conectó para mandar a la red.

Todos estaban fundidos en el cierre del alargue, lo que siempre favorece la posibilidad de que pase cualquier cosa. Pero Noruega ya jugó sin Haaland, que no daba más y salió en el primer chico, e Inglaterra controló el resultado, y hasta tuvo algunas para liquidarlo, que esta vez sí encontraron una gran respuesta del arquero Nyland.