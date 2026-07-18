En la definición del Mundial, semifinales de la orejona del interior

Durante un partido por el grupo C de la Copa Nacional de Clubes, Divisional A, en el estadio de Juventud de Colonia (archivo, junio de 2026).

La Copa Nacional de Clubes A empieza a buscar finalistas con los cruces entre Sportivo Barracas y Wanderers de Durazno, y Libertad de San Carlos ante Ferro Carril.

Este sábado, compitiendo con el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, se empezarán a jugar los partidos de ida de las semifinales de la Copa Nacional de Clubes A. El juego inicial de este 18 de julio será a las 15.00 en el estadio Eduardo Luis Piazze de Dolores, donde el cerealero Barracas habrá de recibir a Wanderers de Durazno, que por segunda temporada consecutiva logró meterse entre los mejores cuatro.

Barracas, que después de una interrupción de exitosos años –entre los que, por ejemplo, llegó a ser el mejor club amateur de la Copa AUF Uruguay 2023– vuelve a meterse en la definición. Tras haber ganado con absoluta autoridad a San Carlos en el propio Eduardo Luis Piazze la semana pasada, el cerealero tricolor logró derrotar a los carolinos por 3-0 para dar vuelta aquel 1-0 inicial con el que el albirrojo de San Carlos había ganado en la ida jugando justamente en su ciudad.

Por el otro lado está Wanderers de Durazno, que por segundo año consecutivo logra meterse en las semifinales, marcando claramente un buen momento del fútbol de clubes duraznense, que hasta ahora nunca ha logrado ganar en esta categoría la Copa Nacional, cosa que se ha cansado de hacer con su selección. El bohemio logró los seis puntos frente a Gladiador de Salto, al que primero le había ganado 3-2 en el estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, y el fin de semana pasado logró derrotar al aurirrojo salteño en el propio Dickinson también por 1-0.

La otra semifinal, que será con iluminación, dado que comenzará a las 17.15 en San Carlos, genera un cruce de dos campeones siempre con aspiraciones. Libertad, el Penado 14, recibirá en el Álvaro Pérez al potente Ferro Carril de Salto en un partido que implica la recorrida de una gran cantidad de kilómetros –el de mayor distancia en estas semifinales– y que además plantea un duelo histórico realmente muy interesante entre ambas instituciones.

Ferro es el único invicto de los 32 participantes de la edición 2026 de la Copa A y viene con diez partidos a sus espaldas –a pesar de que la revancha ante Peñarol de Rivera no se jugó porque los aurinegros fronterizos no se presentaron en toda la segunda rueda–, y llegó hasta aquí eliminando a los dos últimos finalistas del año pasado: a sus rivales y vecinos de Universitario de Salto primero y a los milrayitas maragatos de Río Negro, a los que les ganó los seis puntos sin recibir ni un gol.

Libertad, por su parte, otro año más dirigido por el multicampeón minuano Gerardo Cano, viene de la serie de penales más larga del mundo, ya que en el Álvaro Pérez la semana pasada se debieron ejecutar 36 penales para definir al semifinalista, que al final fue el Penado 14, que le ganó a Porongos 14-13 desde el punto blanco después de dos empates primero en Trinidad y luego en San Carlos.