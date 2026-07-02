Gustavo Tejera arbitrará su segundo partido en el Mundial

Uruguay se volvió del Mundial y el equipo arbitral uruguayo es el que sigue representando al país en el máximo torneo de selecciones. En 2006 la celeste no fue y hubo que hinchar por Jorge Larrionda; ahora la atención está en que Gustavo Tejera llegue lo más lejos posible.

El juez, junto con los líneas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán, impartirá justicia en el encuentro de dieciseisavos de final entre Australia y Egipto, que se disputará el viernes a las 15.00 en Dallas. Sandro Schaerer será el cuarto y Stephane De Almeida el asistente de relevo, ambos de Suiza.

Será el segundo encuentro para la terna uruguaya, que ya actuó en el encuentro de la segunda fecha entre México y Corea del Sur, en el que los anfitriones ganaron 1-0 con gol de Luis Romo tras garrafal error del golero Kim Seung-Gyu. Ese día, Tejera mostró dos tarjetas amarillas a los asiáticos Paik Seung-ho y Lee Kang-in. No hubo expulsados.

Generalmente, el departamento arbitral de FIFA viene designando a los jueces con una fecha por medio, por lo que la mayoría tiene dos partidos dirigidos. La excepción es el esloveno Slavko Vinčić, que ya estuvo en tres: Brasil-Marruecos, Jordania-Argelia y México-Ecuador.

Que Uruguay no continúe en el Mundial es una buena noticia para el trabajo de Tejera y compañía, quienes no tendrán impedimento con su selección activa en el torneo. Otra medida que ha tomado el órgano rector en los últimos torneos de selecciones está en no designar a un árbitro para el partido de un equipo de la misma confederación. En este caso, los uruguayos no podrían hacer los encuentros de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, los sudamericanos que continúan en competencia.