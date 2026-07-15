La cirugía fue en Manchester; el volante uruguayo tendrá entre nueve y 12 meses de recuperación.

Manuel Ugarte se rompió los ligamentos cruzados en el fatídico minuto en el que Uruguay recibió el gol de Álex Baena ante España con el error de Fernando Muslera. En la misma jugada, la celeste perdió al volante, que venía siendo figura en ese partido. Fue a presionar en mitad de cancha y terminó sufriendo la lesión ligamentaria.

El jugador surgido futbolísticamente en Fénix fue operado en Manchester y permanecerá en el United durante su recuperación, monitoreado por el cuerpo médico de la institución inglesa. Será baja entre nueve y 12 meses, por lo que es altamente probable que se pierda toda la temporada 2026-2027.

Como la lesión fue durante el Mundial, la FIFA abonará el salario del jugador durante la recuperación. Manchester United tenía pensado negociarlo en el mercado de pases del verano europeo; hubo varios sondeos desde el fútbol italiano, que aparecía como el destino más probable.

Ugarte fue titular en los tres partidos de Uruguay en la fase de grupos. En la temporada había participado solamente en 23 encuentros, 21 de Champions League y dos de copas inglesas.

El volante nacido en Montevideo comenzó su carrera en Fénix, luego pasó a Famalicao, de Portugal, y de ahí a Sporting Lisboa del mismo país. En 2023 dio el salto a París Saint-Germain y al año siguiente recaló en Manchester. En la selección mayor debutó en 2021, fue convocado al Mundial de Qatar donde no tuvo participación. Su primer encuentro mundialista fue ante Arabia Saudita; además, fue medalla de bronce con la celeste en la Copa América 2024.