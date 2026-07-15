Tarea cumplida: España piensa en la final después de anular a Francia

Los jugadores de la roja destacaron el compromiso del equipo para neutralizar al rival y conseguir un triunfo que valoran como un último paso rumbo a “lo más complicado”

Con el triunfo por 2-0 ante Francia en Dallas, España sacó del Mundial a la gran candidata. La selección de Luis de la Fuente dio un golpe sobre la mesa y dejó sin respuestas a la Francia de Mbappé, Dembelé, Doué y otros que venían rimando con ellos en un fútbol vistoso y contundente, que ante la roja no apareció. Y a España se le está haciendo costumbre eliminar a Francia: esta semifinal es la tercera consecutiva que el equipo de De la Fuente le gana a los galos, después de la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones de la UEFA 2025.

Aunque les bleus venían mejor perfilados, la selección española —que abrió el partido temprano, por un error del fondo francés—, le ganó la batalla táctica y anuló las virtudes al equipo de Didier Deschamps, según consideraron los propios ejecutores del plan después del partido.

“Sabíamos que si teníamos el balón, con paciencia, generaríamos peligro” dijo Mikel Oyarzabal, autor del primer gol de España y goleador del equipo en el Mundial con 5 tantos. “Iba a ser complicado. Ellos con espacio y campo por delante te pueden generar peligro” agregó el de la Real Sociedad, que enseguida pensó en lo que viene: “A disfrutar este momento. Para nosotros es un sueño. Descansar al máximo. Solo queda uno”.

Según Rodri, capitán y figura del mediocampo español, “el equipo ha estado sensacional”, especialmente en su trabajo sin balón, porque se cumplió con el plan de “anular al rival y llevarlo a nuestro terreno”. “Partido muy exigente. Necesitábamos de todos, contra un equipo muy físico. Partido muy completo. Muy contento y orgulloso, de mi equipo y mi país. Un pasito más. Hay que descansar, recuperar bien y enfrente tendremos el partido más importante de nuestras vidas” expresó.

En términos parecidos se expresó Pau Cubarsí, zaguero de 19 años que ha hecho un Mundial consagratorio. “Viene lo más complicado, una final. Seguro que la sacamos adelante” afirmó. “Estamos muy bien. Pero aquí y en entrenamientos nos ayudan todos. Incluso los del banquillo. Esa competitividad te hace mejor” valoró el juvenil del Barça.

En filas francesas, el capitán Kylian Mbappé, que se despide como uno de los goleadores del torneo con 8 tantos, admitió: “No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos”.

Según Mbappé, “cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas. España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que la caracteriza: un equipo al que le gusta controlar la posesión y dictar el ritmo. La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores técnicos; no supimos cómo hacerles daño cuando más lo necesitábamos”.