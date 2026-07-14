Argentina-Inglaterra: la rivalidad trasladada a la semifinal

Entrenamiento en el Centro de Entrenamiento del Atlanta United en Atlanta, el 14 de julio

La segunda semifinal del Mundial 2026 será el miércoles a las 16.00 en Atlanta.

La segunda semifinal del Mundial 2026 va el miércoles a las 16.00 de Uruguay, en el estadio de Atlanta. Si bien el encuentro es a las 13.00, hora local, el recinto cuenta con aire acondicionado, por lo que no habrá inconvenientes con el calor.

En Uruguay, el partido será emitido por Canal 5 por televisión abierta y por Antel TV de forma gratuita para usuarios de telefonía fija y móvil de Antel. También transmite Directv y todos los cableoperadores. Por streaming, lo pasará Disney+ y Directv.

Historia y presente

Lionel Scaloni intentó bajarle el peso extrafutbolístico algo complejo, teniendo en cuenta que los dos países estuvieron en una guerra por territorio hace, aproximadamente, 40 años, una herida que sigue abierta y una rivalidad imposible de disimular. Incluso, en mundiales hubo cinco antecedentes calientes, antes y después de la disputa por las Malvinas.

Lionel Messi, que rompió todas las marcas, nunca jugó ante Inglaterra. Para los que le gusta compararlo con Diego Armando Maradona, si le queda algo por conseguir al rosarino, es esto.

En cuanto a los encuentros anteriores, Inglaterra llega más firme que Argentina, aunque los dos necesitaron de tiempo extra el sábado para vencer en alargue a Noruega y Suiza, respectivamente.

Con Jude Bellingham y Harry Kane en gran nivel, los europeos intentarán imponerse desde la potencia física y la calidad de sus atacantes. La velocidad por las bandas podrá ser fundamental ante una selección que no ha estado firme defensivamente.

Jarell Quansah sigue suspendido y Jordan Henderson está lesionado. Thomas Tuchel repetiría el equipo que venció a Noruega en el suplementario con Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina, por rendimiento futbolístico, es el que llegó a semifinales con más dudas que certezas. Por eso, Lionel Scaloni tiene dudas en el equipo, sobre todo en la posibilidad de mantener la figura táctica con el 4-4-2 que implementó en los últimos encuentros, que carece de juego ofensivo por afuera. Una opción es el ingreso de Nicolás Otamendi en la zaga por Rodrigo De Paul para formar una línea de cinco defensores.

El once probable tiene a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Otamendi o De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez y Lionel Messi.

La terna será estadounidense, lo que despertó polémica, ya que la FIFA designó un árbitro con el que Messi ganó todos los partidos que jugó en la MLS; Argentina está bajo la lupa. Ismail Elfath será el principal, quien hizo el encuentro Uruguay-España, y en las líneas estarán Corey Parker y Kyle Atkins.