Con los triunfos en alargue de Inglaterra sobre Noruega y de Argentina sobre Suiza quedaron determinados los cruces de semifinales del Mundial 2026.

Los encuentros se disputarán entre martes y miércoles, ambos partidos a las 16.00 de Uruguay, en el mediodía estadounidense. La garantía para los futbolistas es que tanto el estadio de Dallas como el de Atlanta, donde se jugarán los encuentros, cuentan con aire acondicionado.

Duelo de todas las canchas

Más allá de lo deportivo, hay rivalidad clara entre Argentina e Inglaterra, que jugaron cinco veces por la Copa del Mundo. La primera fue en la fase de grupos de Chile 1962, donde hubo triunfo inglés 3-1. Se disputó en Rancagua, con relaciones diplomáticas estables. Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves anotaron en el primer tiempo para los europeos, mientras que la albiceleste descontó por intermedio de José Sanfilippo en el final.

Geoff Hurst fue el héroe de Wembley en los cuartos de final de 1966, cuando Inglaterra ganó 1-0 y pasó de fase en el torneo en el que terminó levantando la copa. Antonio Rattín, capitán argentino, fue expulsado en un momento de la historia del fútbol en el que no existían tarjetas. El volante adujo que el juez alemán no estaba entendiendo sus protestas y pidió un traductor. Al retirarse, retorció la bandera británica que estaba en el banderín del córner. Desde ese día, hubo rivalidad futbolística entre ambos países.

El 22 de junio de 1986, cuatro años después de la guerra de las Malvinas, tuvo lugar uno de los partidos más icónicos de la historia del fútbol. Diego Armando Maradona hizo de barrilete cósmico, como lo describió Víctor Hugo Morales, al desparramar ingleses por el suelo mexicano convirtiendo un tanto espectacular. También hizo el gol de la mano de Dios. Gary Lineker marcó el descuento del que nadie se acuerda. Argentina clasificó a semifinales de un campeonato del que fue campeón.

Volvieron a verse las caras en Francia 1998, en octavos de final. Fue un gran primer tiempo, en el que Gabriel Batistuta, de penal, puso en ventaja a la albiceleste, pero respondió Alan Shearer por la misma vía. Michael Owen, jovencito desfachatado por aquel entonces, puso el segundo. Pero Argentina empató al cierre del primer tiempo con una jugada preparada en la que Javier Zanetti se escondió atrás de la barrera, recibió el pase corto y puso su gol. En el complemento fue expulsado David Beckham. En los penales se impusieron los sudamericanos 4-3 con Carlos Lechuga Roa como figura estelar.

El último cruce fue en la fase de grupos del Mundial 2002, donde el destino los cruzó en la segunda fecha. Marcelo Bielsa dirigía a Argentina, que cayó 1-0 y quedó al borde del precipicio. Anotó Beckham de penal.

Hasta el momento hubo tres triunfos ingleses, un empate y solamente una victoria Argentina.

Solamente uno

Francia y España tienen una historia más corta; jugaron en los octavos de final del Mundial 2006 con triunfo 3-1 para los franceses, que terminaron llegando a la final del torneo, donde perdieron por penales con Italia. Ese camino fue durísimo para Francia: los españoles en el primer mata-mata, luego Brasil y Portugal.

David Villa, de penal, puso en ventaja a la furia roja, pero empató Frank Ribéry al cierre del primer tiempo. Sobre el final, Patrick Vieira hizo un gol agónico y Zinedine Zidane lo liquidó en tiempo de descuento.

No fue por mundiales, pero el 5 de junio de 2025 fue el último enfrentamiento con la base de ambas selecciones que jugarán el próximo martes. Ganaron los españoles 5-4 en un partido para el recuerdo por la semifinal de la Liga de Naciones.