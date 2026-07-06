Jordan Henderson y Harry Kane, el 5 de julio, tras ganar el partido ante México, en el estadio de la Ciudad de México.

Inglaterra le ganó 3-2 a México en el Azteca en un encuentro complicadísimo por la lluvia, la altura y la postergación de una hora por tormenta eléctrica Los ingleses jugaron casi todo el segundo tiempo con uno menos por la expulsión del lateral derecho Jarell Quansah. En el cierre, los mexicanos enviaron un montón de centros que hicieron que el final fuera electrizante. Los europeos se quedaron con el pasaje a cuartos de final y ahora enfrentarán a Noruega, que le ganó a Brasil en encuentro que va el sábado a las 18.00, en Miami.

La clasificación ameritaba el festejo. Todos los futbolistas se acercaron a la tribuna a saludar a los ingleses que se hicieron presentes en el estadio Azteca y a cantar la icónica canción “Wonderwall”.

Jordan Henderson, al volver hacia la cancha, saltó uno de los carteles de publicidad, pero no lo hizo de buena forma, perdió el equilibrio y cayó hacia el otro lado. En la caída se fracturó el brazo izquierdo, a la altura de la muñeca, y debió irse en camilla rumbo al hospital.

El volante de 36 años que juega en el Brentford de la Premier League solamente había disputado 6 minutos en la victoria 2-0 frente a Panamá. La lesión hará que se pierda el resto de la competencia, en el último Mundial de su carrera.