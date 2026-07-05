Noruega, con doblete de Haaland, eliminó a Brasil e hizo historia

Erling Haaland, de Noruega, celebrando el segundo tanto contra Brasil por los octavos de final en el MetLife Stadium de Nueva York. Foto: Charly Triballeau, AFP

Noruega protagonizó una de las sorpresas del Mundial al derrotar 2-1 a Brasil por octavos de final, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con dos goles de Erling Haaland, la selección nórdica dejó afuera a la pentacampeona y se clasificó por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

El partido había llegado sin goles al entretiempo. El combinado noruego empezó mejor, presionó alto, jugó con decisión y llegó a convertir por medio de Patrick Berg, pero el tanto fue anulado por offside. Brasil, que tardó en acomodarse, encontró su gran oportunidad tras una falta de Møller Wolfe sobre Matheus Cunha revisada por el VAR. Bruno Guimarães pateó el penal, pero el arquero Nyland adivinó el palo izquierdo y se lo atajó. La canarinha tuvo más la pelota después de ese golpe, pero sin demasiada claridad. Noruega, firme y ordenada, logró incomodarla y mantener a Haaland como amenaza.

En el segundo tiempo, Noruega terminó de construir una de las grandes sorpresas del Mundial, ganando con autoridad. Los noruegos se impusieron 2-1 con un doblete de Haaland, que castigó a una defensa brasileña vulnerable. Brasil buscó reaccionar, pero no encontró respuestas hasta el cierre, cuando Neymar descontó de penal.

El más importante de los goles de Haaland fue de cabeza. El partido naufragaba en su momento más chato cuando el gigante ganó en el área brasuca. Haaland fue a buscar un centro que llegó desde la izquierda y madrugó a la zaga brasileña, anticipándose para ganar cómodo y vencer al arquero Alisson. El segundo fue con golpe seco, zurdazo potente casi sin carrera desde afuera del área, que pasó entre las piernas de Danilo y entró esquinada contra el palo izquierdo del golero.

La pentacampeona quedó eliminada y seguirá esperando por una sexta estrella que no consigue desde 2002; Noruega enfrentará en la próxima ronda al ganador de México-Inglaterra.