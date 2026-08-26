Copa Libertadores: Independiente del Valle clasificó y completó el cuadro de cuartos de final

Matías Perelló (i), de Independiente del Valle, celebra su gol junto a Ronald Briones, el 25 de agosto, durante el partido ante Deportes Tolima en el estadio Banco de Quito.

El equipo dirigido por el uruguayo Martín Varini enfrentará a Flamengo en la próxima ronda; hoy se define el cruce entre River Plate e Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana.

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La serie entre Deportes Tolima e Independiente del Valle comenzó una semana después de lo pactado por los terremotos en Colombia, por tanto, fue la última en terminar entre las llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo ecuatoriano, que dirige Martín Varini, había ganado 1-0 de visitante y tenía todo para cerrar la clasificación de local. Cumplió con el triunfo 3-1 para avanzar de ronda sin sobresaltos.

Todos los goles llegaron en el segundo tiempo; Daykol Romero, Carlos González y Matías Perelló convirtieron para los locatarios, mientras que Junior Hernández había descontado transitoriamente para la visita. El zaguero uruguayo de Independiente del Valle, Juan Viacava, estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó.

Cuadro definido

Con este resultado quedaron confirmados los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores y los cruces de cuartos de final. Hay cuatro clubes brasileños, dos argentinos y dos ecuatorianos. Además, hay dos entrenadores uruguayos que siguen en competencia.

Estudiantes de La Plata, dirigido por Alexander Medina, chocará ante Corinthians, Fluminense va con Platense, Independiente del Valle de Varini contra Flamengo y Palmeiras va con Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Los ocho equipos que continúan en competencia tienen, al menos, un jugador uruguayo. En Estudiantes están Gabriel Neves, Fernando Muslera y Tiago Palacios; en Corinthians juega Pedro Milans; en Fluminense, Agustín Canobbio; en Platense militan Martín Barrios y Nicolás Diente López; en Independiente del Valle está Viacava; en Flamengo los mundialistas Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta; en Palmeiras están Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez, y en LDU, Gian Franco Allala.

Copa Sudamericana: ¿dónde ver River-Independiente Santa Fe?

A las 21.30, en el Monumental, River Plate recibirá a Independiente Santa Fe tras el empate 0-0 en el partido de ida. Se definirá el último clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Al ganador lo espera Vasco da Gama.

En el local podría estar Giovanni González, ya que Mauro Arambarri se está recuperando de una lesión y Mathías Viña no es tenido en cuenta. El elenco colombiano es dirigido por Pablo Repetto y cuenta con Franco Fagúndez, quien corre con grandes chances de ir de titular.

El encuentro se transmite de forma exclusiva por Directv y su plataforma digital DGo.