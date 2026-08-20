Segunda División: se juega la fecha 15

Este viernes inicia la etapa y juega Plaza Colonia, que se despegó como líder; el escolta, Atenas, cierra la fecha en el Parque Palermo.

El parejísimo campeonato de la B retoma su actividad este viernes con la fecha 15 de la fase regular. Plaza Colonia llega como líder, por primera vez en la temporada con algo de ventaja sobre sus perseguidores, después de extender su racha ganadora por cuarto juego consecutivo con una categórica goleada como visitante ante Fénix, otro de los que viene en el grupo de arriba.

Atenas, que también ganó de visitante en la anterior, escaló hasta la segunda posición de la tabla acumulada —puesto de ascenso directo— y buscará defenderla en el cierre de la fecha, que será en la tarde del domingo, frente a Huracán de Paso de la Arena, un partido que inicialmente se había fijado en el Juan Antonio Lavalleja de Minas, pero fue reprogramado para el Parque Palermo.

La 15 de la B

La etapa empieza en la tarde del viernes, a las 15.00 en el Charrúa, donde Miramar Misiones recibe a Rentistas. El cebrita, que fue goleado por River Plate, quedó último en la anual y último en el descenso, y se quedó sin técnico con el cese de Eduardo Acevedo, por lo que necesita recuperarse urgentemente. El bicho colorado también viene de caer, pero sigue en la pelea por meterse en los puestos de playoffs, de los que ahora lo separa un punto.

Plaza Colonia buscará estirar su ventaja en la cima ante un Colón que viene en remontada y alcanzó el tercer lugar de la acumulada. El patablanca y el tricolor de Brazo Oriental chocan en el Parque Prandi el viernes a las 19.00, en uno de los juegos estelares de la fecha.

El sábado hay tres partidos, uno de ellos en la capital, a puertas cerradas, y otros dos en el interior profundo. Cerrito, que cumplirá en el Parque Maracaná su segundo juego sin público de los tres que le impuso la sanción por los incidentes del clásico ante Rentistas, recibe allí a Uruguay Montevideo, el otro en posición de descenso junto a Miramar.

Cabe recordar que este año la B no tendrá descensos directos, ya que para 2027 se sumarán dos equipos para igualar a la Primera División con 16 clubes en competencia. Los últimos dos de la tabla del descenso de la B deberán jugar playoffs con el tercero y el cuarto de la C, de donde ascenderán directo los dos primeros.

El fútbol sigue el sábado en Paysandú, donde el local recibe a River Plate en el estadio Artigas, desde las 16.00. El sanducero araña los puestos peligrosos del descenso, de los que salió a respirar con una buena racha sobre el final de la primera rueda, pero volvió a perder y necesita sumar. El darsenero mantiene la ilusión de meterse en la pelea por los playoffs. Tacuarembó y Fénix juegan a las 20.30 en el Goyenola de la capital tacuaremboense, escenario difícil para el equipo de Capurro, que buscará recuperarse para no perder pie en la parte alta.

La Luz y Oriental juegan el domingo a las 11.00 en el Complejo Rentistas. Los merengues, de irregular temporada, están lejos de grandes aspiraciones, y el celeste de La Paz pretende retomar la buena senda del arranque del año que lo tuvo peleando por el Torneo Competencia, después del que empezó a perder solidez.

Atenas y Huracán, en el mencionado choque en el Parque Palermo fijado a las 15.00, cierran la etapa el domingo.