Tobías Figueroa anotó un doblete para el pionero; además, fue postergado el partido entre Rentistas y Plaza Colonia, ya que se pasó mal el horario a la Policía y la ambulancia.

Albion le ganó a Progreso 2-1 con un gol de Tobías Figueroa a los 94.20, después de que Kevin Fontes diera cuatro minutos de adición. Sobre el tiempo cumplido, la pelota se fue al tiro de esquina, el juez permitió tirarlo, con criterio, y de esa jugada llegó el festejado tanto del triunfo para el pionero. El delantero le ganó al peruano Marco Saravia, el golero Lautaro Fernández salió mal y el argentino dio el testazo a la red.

Con el agónico triunfo, los de Federico Nieves quedaron prácticamente clasificados a la siguiente ronda, mientras que los tejanos quedaron rápidamente eliminados del torneo tras las dos primeras derrotas.

El lunes a las 15.00 se volverán a ver las caras por el Clausura, en un partido clave por el descenso. Para los gauchos es la última oportunidad de ir por el milagro y para Albion es la chance de sumar, ya que ganó uno de los últimos diez por el campeonato uruguayo y de a poco se empezó a complicar con los promedios.

Un partidazo

El encuentro fue electrizante y, además, tuvo emoción hasta el final. Progreso arrancó muy bien, con tres situaciones de gol en los primeros minutos. Pero Albion cruzó la mitad de la cancha para convertir, con una trepada soberbia de Briam Acosta por la derecha, con un centro rasante al segundo palo que Figueroa, en posición dudosa, empujó. En la Copa Uruguay no hay VAR, por lo que no hubo lugar a trazado de líneas.

Luego de la primera media hora, el locatario se adueñó completamente del trámite y tuvo varias opciones para aumentar, pero siempre se encontró con la figura de Lautaro Fernández. Hubo buen juego del pionero, con velocidad, tenencia y combinaciones por las bandas, fundamentalmente por la la derecha.

Progreso se replegó mucho: recién salió a buscarlo en los últimos 25 minutos, obligado por la necesidad del resultado. Mejoró con los cambios y empezó a sitiar al rival, pese a que los intentos de remate rebotaban antes de llegar a destino o se fueron desviados. En un centro, derribaron a Jonathan dos Santos. Fontes pitó penal y el propio delantero remató certero para empatar, a 10 minutos del final.

Tras la igualdad, el gaucho volvió a replegarse y Albion tomó la iniciativa. Tuvo varias situaciones hasta que encontró el gol del final. Antes de eso, en un contragolpe iniciado por Lucas Viana, dio la sensación de que pudo haber penal para Progreso por una mano en el área, pero Fontes desestimó.

Poco serio: partido entre Rentistas y Plaza Colonia fue suspendido

El partido entre Rentistas y Plaza Colonia estaba fijado para las 15.00 en el Complejo. El cotejo sufrió varios cambios en su horario. Inicialmente fue a las 15.00, luego pasó a las 18.15 y finalmente volvió a su horario original. Ese último movimiento nunca se le avisó a la guardia policial ni a la ambulancia.

En principio los jueces Pablo Silveira, Julián Pérez, Agustín de Armas y Ruben Umpiérrez decidieron esperar 30 minutos. Finalmente aguardaron un rato más, pero no hubo solución y el encuentro fue postergado sobre las 16.00.

José Ramos, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Copa Uruguay, confirmó a la diaria que el partido se va a reprogramar.