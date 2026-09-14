Diego Aguirre: “Me dieron un lindo regalo de cumpleaños”

Peñarol le ganó a Albion 3-1 en el estadio Centenario y es líder de la tabla anual junto con Racing. Diego Aguirre resaltó el triunfo y bromeó con el festejo de su cumpleaños 61: “Era importantísimo ganar; por momentos mostramos muy buenas cosas, encontramos claridad en el resultado y eso da confianza. Ya tenemos que ponernos a pensar en el próximo partido y así seguir hasta el final. Me dieron un lindo regalo de cumpleaños”.

A Peñarol le quedan diez encuentros para terminar la temporada y el entrenador ya piensa en el próximo para sostenerse arriba y llegar a la definición: “Tenemos una semana para prepararnos para otro juego muy difícil que se nos viene con Cerro de visitante. Estoy muy conforme con el plantel y con el rendimiento que están encontrando los jugadores”.

De la forma que planificó el partido ante Albion, Aguirre explicó: “Planteamos una buena estrategia y pudimos contrarrestar el juego de ellos. Estamos entrando en etapas definitorias y creo que el equipo está mostrando una mejora. Fue un partido que se nos dio favorable; no presentó inconvenientes y pudimos darles minutos a otros jugadores. A Pezzella lo vi muy bien, es un jugador de gran categoría. Es un placer tenerlo, se va a transformar en un referente del equipo”.

Fue un partido raro porque el escenario estaba vacío, y ante esto dijo: “No es lo mismo jugar sin público, lo hablamos y los jugadores entraron muy concentrados”.

Para cerrar, habló de las bajas: “Lo de las lesiones es parte de la convivencia; nos ha pasado todo el año, así que lo tomo como algo normal. Les estamos dando ritmo a otros compañeros”.