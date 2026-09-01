José María Giménez dejará el Atlético de Madrid después de 13 años y continuará su carrera en el Deportivo La Coruña, equipo al que llegará a préstamo por una temporada. En el último día del período de pases en España, ambos clubes llegaron a un acuerdo para que el zaguero uruguayo de 31 años juegue en el club que volvió a primera esta temporada.

El uruguayo no estaba en los planes de Diego Simeone, más allá de que en el segundo partido había entrado un ratito en el segundo tiempo. Atlético Madrid necesitaba liberar espacio en su presupuesto y la salida de Giménez se convirtió en una de las alternativas para las dos partes. De todas formas, el club madrileño seguirá pagando una parte del salario del futbolista.

Sevilla era otro destino posible. El conjunto andaluz estaba interesado en contar con el uruguayo y, según la información publicada en medios españoles, era una opción que Giménez veía con mejores ojos. Finalmente, la propuesta del Deportivo permitió cerrar el acuerdo entre los clubes.

El zaguero cambia de club por primera vez desde que llegó al fútbol español. Su carrera europea comenzó en 2013, cuando Atlético Madrid lo compró desde Danubio. En el colchonero disputó más de 400 partidos oficiales y formó parte de una de las etapas más importantes de la historia reciente cuando fue campeón de La Liga en la temporada 2013-2014, de la Supercopa de España en 2014, de la Europa League en 2017-2018 y de la Supercopa de Europa en 2018. Además, integró el plantel que llegó a las finales de la Champions League de 2014 y 2016.

La última temporada fue la de menor participación de Giménez desde su llegada; jugó solamente 25 partidos oficiales, una cifra que estuvo condicionada por lesiones. En el inicio de esta temporada disputó 11 minutos frente a Villarreal y 24 contra Sevilla.